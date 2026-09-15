Grupo Chocolate sobe ao palco do Samba Recife a convite do Turma do Pagode

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Parceria que nasceu no DVD "Do Nosso Mundo" e viralizou nas redes sociais ganha agora os palcos do maior festival de samba do país.

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O Grupo Chocolate vai dividir o palco com o Turma do Pagode durante a edição de 2026 do Samba Recife. A apresentação conjunta acontece no domingo, 27 de setembro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, marcando o reencontro das duas bandas após o sucesso da colaboração na faixa "Alô, Virgínia".

A relação entre os grupos começou em novembro de 2025, quando os gaúchos convidaram os paulistas para a gravação do DVD "Do Nosso Mundo", em Porto Alegre. A música gerada a partir do encontro viralizou nas plataformas digitais, alcançou repercussão internacional e abriu portas para uma turnê recente do Grupo Chocolate em Portugal. Agora, o convite retribuído leva a parceria para o line-up de um dos principais festivais do gênero no Brasil.

Conexão gaúcha no festival



Para a formação do Rio Grande do Sul, composta por Gabriel Rocha, Luiz Alberto, Matheus Dias e Léo Maia, a oportunidade representa um marco na trajetória e na expansão do samba produzido no Sul do país para o cenário nacional.

"Sempre admiramos o Turma do Pagode. Ver essa parceria chegar tão longe e agora receber o convite deles para participar do show no Samba Recife é muito especial para nós", destaca Gabriel Rocha. "Vamos representar o nosso estado e reencontrar o Turma do Pagode junto com o público do Samba Recife. Estamos preparando uma participação muito especial", acrescenta.

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