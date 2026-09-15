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Grupo Chocolate sobe ao palco do Samba Recife a convite do Turma do Pagode

Parceria que nasceu no DVD "Do Nosso Mundo" e viralizou nas redes sociais ganha agora os palcos do maior festival de samba do país.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/09/2026 às 19:13
Grupo Chocolate foi convidado pelo Turma do Pagode para uma participação especial no Samba Recife 2026
Grupo Chocolate foi convidado pelo Turma do Pagode para uma participação especial no Samba Recife 2026 - Thiago Pitrez

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O Grupo Chocolate vai dividir o palco com o Turma do Pagode durante a edição de 2026 do Samba Recife. A apresentação conjunta acontece no domingo, 27 de setembro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, marcando o reencontro das duas bandas após o sucesso da colaboração na faixa "Alô, Virgínia".

A relação entre os grupos começou em novembro de 2025, quando os gaúchos convidaram os paulistas para a gravação do DVD "Do Nosso Mundo", em Porto Alegre. A música gerada a partir do encontro viralizou nas plataformas digitais, alcançou repercussão internacional e abriu portas para uma turnê recente do Grupo Chocolate em Portugal. Agora, o convite retribuído leva a parceria para o line-up de um dos principais festivais do gênero no Brasil.

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Para a formação do Rio Grande do Sul, composta por Gabriel Rocha, Luiz Alberto, Matheus Dias e Léo Maia, a oportunidade representa um marco na trajetória e na expansão do samba produzido no Sul do país para o cenário nacional.

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"Sempre admiramos o Turma do Pagode. Ver essa parceria chegar tão longe e agora receber o convite deles para participar do show no Samba Recife é muito especial para nós", destaca Gabriel Rocha. "Vamos representar o nosso estado e reencontrar o Turma do Pagode junto com o público do Samba Recife. Estamos preparando uma participação muito especial", acrescenta.

Serviço

  • Evento: Samba Recife 2026 (participação do Grupo Chocolate no show do Turma do Pagode)
  • Data: 27 de setembro de 2026 (festival ocorre nos dias 26 e 27)
  • Local: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco
  • Ingressos: Disponíveis na plataforma Bilheteria Digital

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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