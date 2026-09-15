Ex-nadador olímpico Gustavo Borges é confirmado na Recifitness 2026

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Ex-atleta Gustavo Borges apresentará palestra sobre liderança e alta performance pela primeira vez na capital pernambucana, em novembro.

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O ex-atleta olímpico e empresário Gustavo Borges é a primeira grande atração confirmada para a edição de 2026 da Recifitness. O ex-nadador se apresentará pela primeira vez no Recife no dia 15 de novembro, domingo, no RioMar Eventos, para ministrar a palestra “Mentalidade de Campeão”. O evento geral acontece nos dias 14 e 15 de novembro.

Com quatro medalhas olímpicas e histórico no esporte de alto rendimento, o ex-atleta levará para a capital pernambucana conceitos voltados à disciplina, à gestão de equipes e à performance profissional.

Foco em liderança e negócios



A palestra é direcionada não apenas a profissionais da área esportiva, mas também a gestores, empreendedores e líderes de diferentes segmentos que buscam aplicar estratégias de alta performance no ambiente corporativo.

De acordo com a organização, a presença de Gustavo Borges atende a uma demanda antiga do público local e busca ampliar o alcance da feira para além do mercado de saúde e bem-estar, conectando a trajetória do ex-atleta à formação de negócios e ao desenvolvimento pessoal.

Mercado fitness e wellness em Pernambuco



Com mais de dez anos de trajetória, a Recifitness consolidou-se como um ponto de encontro para marcas, profissionais de Educação Física, nutricionistas e consumidores interessados em novidades de setores como suplementação, tecnologia, nutrição e moda esportiva. A expectativa para esta edição é reunir cerca de 10 mil visitantes ao longo dos dois dias de programação no RioMar Recife.

Serviço

