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Ex-nadador olímpico Gustavo Borges é confirmado na Recifitness 2026

Ex-atleta Gustavo Borges apresentará palestra sobre liderança e alta performance pela primeira vez na capital pernambucana, em novembro.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/09/2026 às 9:05
Gustavo Borges
Gustavo Borges - Divulgação

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O ex-atleta olímpico e empresário Gustavo Borges é a primeira grande atração confirmada para a edição de 2026 da Recifitness. O ex-nadador se apresentará pela primeira vez no Recife no dia 15 de novembro, domingo, no RioMar Eventos, para ministrar a palestra “Mentalidade de Campeão”. O evento geral acontece nos dias 14 e 15 de novembro.

Com quatro medalhas olímpicas e histórico no esporte de alto rendimento, o ex-atleta levará para a capital pernambucana conceitos voltados à disciplina, à gestão de equipes e à performance profissional.

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Foco em liderança e negócios

A palestra é direcionada não apenas a profissionais da área esportiva, mas também a gestores, empreendedores e líderes de diferentes segmentos que buscam aplicar estratégias de alta performance no ambiente corporativo.

De acordo com a organização, a presença de Gustavo Borges atende a uma demanda antiga do público local e busca ampliar o alcance da feira para além do mercado de saúde e bem-estar, conectando a trajetória do ex-atleta à formação de negócios e ao desenvolvimento pessoal.

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Com mais de dez anos de trajetória, a Recifitness consolidou-se como um ponto de encontro para marcas, profissionais de Educação Física, nutricionistas e consumidores interessados em novidades de setores como suplementação, tecnologia, nutrição e moda esportiva. A expectativa para esta edição é reunir cerca de 10 mil visitantes ao longo dos dois dias de programação no RioMar Recife.

Serviço

  • Evento: Recifitness 2026
  • Data: 14 e 15 de novembro de 2026
  • Local: RioMar Eventos, no RioMar Recife
  • Atração principal: Palestra “Mentalidade de Campeão”, com Gustavo Borges (domingo, 15 de novembro)
  • Público: Profissionais, empreendedores, estudantes e público geral

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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