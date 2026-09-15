Encontro feminino celebra dois anos de atividades com edição especial e apoio ao NACC
Projeto liderado por Laura Lócio e Amanda Lócio chega à oitava edição com programação voltada para o empreendedorismo e a cultura local
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Criado por Laura Lócio e Amanda Lócio, o projeto Uma Tarde com Elas chega à sua oitava edição no próximo dia 24 de setembro para comemorar dois anos de atividades. O evento será realizado na Di Branco Lounge, em Recife, reunindo um grupo de 100 mulheres em uma programação voltada para o empreendedorismo, conexões e experiências culturais.
Ao longo de sua trajetória, a iniciativa tem buscado unir momentos de networking, apresentações musicais e palestras com marcas parceiras. A proposta central é fortalecer o ecossistema de negócios liderados por mulheres na capital pernambucana.
Ação solidária e programação
Mantendo a tradição das edições anteriores, o encontro terá um viés beneficente. Toda a mobilização da oitava edição manterá o apoio ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC), instituição que recebe auxílio do projeto desde o início de suas atividades.
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A programação reunirá palestras e atrações musicais selecionadas para a comemoração de aniversário, consolidando o formato itinerante de encontros promovidos pelas idealizadoras.
Serviço
- Evento: 8ª edição de Uma Tarde com Elas (Aniversário de 2 anos)
- Data: 24 de setembro
- Local: Di Branco Lounge, Recife (PE)
- Público: 100 participantes convidadas
- Instituição beneficiada: NACC (Núcleo de Apoio à Criança com Câncer)