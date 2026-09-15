Documentário retrata trajetória da Companhia Brasil por Dança no Recife

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Filme dirigido por Karen Aguiar e roteirizado por Beatriz Nascimento ganha sessão única nesta quinta-feira no Cinema São Luiz, com entrada gratuita.

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Com trajetória iniciada em 1988 e ligada a blocos tradicionais como o Homem da Meia-Noite e o Clube Vassourinhas, a Companhia Brasil por Dança passa a integrar o circuito audiovisual com o lançamento do documentário "O Cia é Show". A obra de média-metragem, com 40 minutos de duração, tem sessão única marcada para esta quinta-feira (17), às 19h, no Cinema São Luiz, localizado no centro do Recife.

Assinado por realizadoras pernambucanas, o projeto tem direção de Karen Aguiar e roteiro de Beatriz Nascimento, que também atua como passista da companhia. O documentário registra bastidores, ensaios, preparativos para o carnaval e desfiles realizados no atual ano de 2026, além de pautar recortes de gênero, classe social, identidade racial e territorialidade por meio da dança popular.

A coordenação do grupo é feita pela mestra Adriana Lima, conhecida como Adriana do Frevo, cuja voz conduz a narrativa da obra. A iniciativa busca dar visibilidade à atuação artística e social desenvolvida no bairro do Guadalupe, em Olinda, onde o grupo realiza aulas gratuitas e atua na formação de novas gerações de passistas, prioritariamente formadas por mulheres, pessoas negras e LGBTQIAP+.

Acesso gratuito e programação especial



Viabilizado por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), o lançamento no Cinema São Luiz conta com recursos de acessibilidade, incluindo Libras e legenda descritiva. Após a exibição presencial e a circulação por mostras e festivais, o material audiovisual completo será disponibilizado de forma online e gratuita com recursos de acessibilidade.

Além da exibição principal, a noite de lançamento conta com a apresentação do curta-metragem pernambucano "Graxa e o Zepelim", dirigido por Camilo Soares e estrelado pelo músico Ângelo de Souza.

Serviço

