Circo do Tirú estreia nova estrutura em formato 360º e tecnologia inédita no Shopping Guararapes

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Nova temporada do Circo do Tirú traz estrutura inédita inspirada na cultura nordestina, unindo humor, música ao vivo e tradições populares

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O Circo do Tirú estreia nesta quinta-feira (17) a sua nova temporada na Grande Recife com o espetáculo "Nordestinamente Brasileiro", armado na área externa do Shopping Guararapes, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Com concepção artística liderada por Tirullipa e Karine Pissutti, a montagem aposta em uma estrutura inovadora para celebrar as tradições da região por meio de números circenses, dança e música ao vivo.

A principal novidade da temporada pernambucana é a lona com arquitetura reformulada, que substitui os tradicionais mastros centrais por um sistema de arco externo. A mudança elimina pilares de sustentação internos e abriga um palco em formato 360 graus, garantindo visibilidade total para o público e maior amplitude para performances aéreas e grandes cenografias. A identidade visual da estrutura foi inspirada em elementos como colchas de retalhos, rendas, cactos e xilogravuras.

"O que já encantava o público retorna ainda maior, mais tecnológico e mais imersivo, convidando cada espectador a viver o Nordeste de uma forma nunca antes apresentada sob uma lona de circo", destaca Tirullipa. Karine Pissutti acrescenta que o projeto busca despertar pertencimento e emoção. "Nordestinamente nasceu do desejo de transformar a riqueza cultural do nosso Nordeste em uma capacidade de emocionar pessoas de todas as idades."

Tradição e tecnologia no picadeiro



O espetáculo conta com mais de 12 toneladas de equipamentos de som, iluminação e painéis de LED integrados a uma trilha sonora executada ao vivo por uma banda. O repertório passeia por clássicos de nomes como Luiz Gonzaga, Clara Nunes, Maria Bethânia, Geraldo Azevedo, Elza Soares, Chico César e Cordel do Fogo Encantado, acompanhando números tradicionais como trapézio, roda cyr, lira, malabares e acrobacias.

A narrativa é costurada pela história de Iracema, uma menina do sertão que sonha em ser palhaça e parte em uma jornada pelo Nordeste guiada por figuras lúdicas e pelo próprio Tirú, o mestre de cerimônias. O elenco principal reúne Lua Martins como Iracema, Aline Campêlo (Chica Cantadora), Aldrey Rocha (Zé Tocador), Florentina (Dona Esperanza), Glauco Lucena (Seu Menino) e Ivo Ferreira (palhaço Zé Ninguém).

Serviço

