Capital Inicial, Jota Quest, Nação Zumbi e mais no Rock Rec Festival neste sábado

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Maior evento do gênero no Nordeste reúne ícones nacionais e sete atrações locais em três palcos na área externa do Centro de Convenções.

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O Recife se prepara para uma verdadeira celebração da música nacional. No dia 19 de setembro, a área externa do Centro de Convenções de Pernambuco recebe o Rock Rec Festival, consolidado como o maior evento do gênero no Nordeste. A edição deste ano aposta em um forte encontro de gerações, distribuindo suas atrações em três palcos — dois principais e um dedicado exclusivamente à força da cena local.

Grandes Nomes e Encontro de Gerações



A programação principal reúne verdadeiros ícones que ajudaram a moldar a história do rock no país. O público poderá cantar junto os maiores sucessos de bandas consagradas como:

Capital Inicial

Jota Quest

Biquini

Nação Zumbi

Camisa de Vênus

Charlie Brown Jr.

A escalação conecta a energia dos anos 1980 com os sucessos das décadas seguintes, garantindo um repertório repleto de clássicos e muita memória afetiva para todas as idades.

Valorização da Cena Local



Além dos gigantes nacionais, o festival abre espaço de destaque para a produção pernambucana. No Palco Pernambuco, sete bandas locais mostram toda a força e a diversidade do rock feito no estado:

Macfly

Bob Tayson

Anabela

Papaninfa

Zero Bronca

Vitraz

Fantasma

A iniciativa reforça a tradição histórica do Recife como um polo gerador de talentos e de uma cena independente altamente ativa.

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