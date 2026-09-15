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Capital Inicial, Jota Quest, Nação Zumbi e mais no Rock Rec Festival neste sábado

Maior evento do gênero no Nordeste reúne ícones nacionais e sete atrações locais em três palcos na área externa do Centro de Convenções.

Por Bianca Tavares Publicado em 15/09/2026 às 17:25 | Atualizado em 15/09/2026 às 17:31
Capital Inicial
Capital Inicial - Divulgação

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O Recife se prepara para uma verdadeira celebração da música nacional. No dia 19 de setembro, a área externa do Centro de Convenções de Pernambuco recebe o Rock Rec Festival, consolidado como o maior evento do gênero no Nordeste. A edição deste ano aposta em um forte encontro de gerações, distribuindo suas atrações em três palcos — dois principais e um dedicado exclusivamente à força da cena local.

Grandes Nomes e Encontro de Gerações

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A programação principal reúne verdadeiros ícones que ajudaram a moldar a história do rock no país. O público poderá cantar junto os maiores sucessos de bandas consagradas como:

  • Capital Inicial
  • Jota Quest
  • Biquini
  • Nação Zumbi
  • Camisa de Vênus
  • Charlie Brown Jr.

A escalação conecta a energia dos anos 1980 com os sucessos das décadas seguintes, garantindo um repertório repleto de clássicos e muita memória afetiva para todas as idades.

Valorização da Cena Local

Além dos gigantes nacionais, o festival abre espaço de destaque para a produção pernambucana. No Palco Pernambuco, sete bandas locais mostram toda a força e a diversidade do rock feito no estado:

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  • Macfly
  • Bob Tayson
  • Anabela
  • Papaninfa
  • Zero Bronca
  • Vitraz
  • Fantasma

A iniciativa reforça a tradição histórica do Recife como um polo gerador de talentos e de uma cena independente altamente ativa.

Serviço

  • Evento: Rock Rec Festival
  • Data: 19 de setembro
  • Local: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco (Recife)
  • Realização: Festa Cheia Produções
  • Ingressos: A partir de R$ 130
  • Onde comprar: Site da Bilheteria Digital, Loja Esposende (RioMar Recife), Loja Yoko Brazil Store (Espinheiro), Chilli Beans (Caruaru Shopping)
  • Mais informações: @rockrecfestival

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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