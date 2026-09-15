Capital Inicial, Jota Quest, Nação Zumbi e mais no Rock Rec Festival neste sábado
Maior evento do gênero no Nordeste reúne ícones nacionais e sete atrações locais em três palcos na área externa do Centro de Convenções.
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O Recife se prepara para uma verdadeira celebração da música nacional. No dia 19 de setembro, a área externa do Centro de Convenções de Pernambuco recebe o Rock Rec Festival, consolidado como o maior evento do gênero no Nordeste. A edição deste ano aposta em um forte encontro de gerações, distribuindo suas atrações em três palcos — dois principais e um dedicado exclusivamente à força da cena local.
Grandes Nomes e Encontro de Gerações
A programação principal reúne verdadeiros ícones que ajudaram a moldar a história do rock no país. O público poderá cantar junto os maiores sucessos de bandas consagradas como:
- Capital Inicial
- Jota Quest
- Biquini
- Nação Zumbi
- Camisa de Vênus
- Charlie Brown Jr.
A escalação conecta a energia dos anos 1980 com os sucessos das décadas seguintes, garantindo um repertório repleto de clássicos e muita memória afetiva para todas as idades.
Valorização da Cena Local
Além dos gigantes nacionais, o festival abre espaço de destaque para a produção pernambucana. No Palco Pernambuco, sete bandas locais mostram toda a força e a diversidade do rock feito no estado:
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- Macfly
- Bob Tayson
- Anabela
- Papaninfa
- Zero Bronca
- Vitraz
- Fantasma
A iniciativa reforça a tradição histórica do Recife como um polo gerador de talentos e de uma cena independente altamente ativa.
Serviço
- Evento: Rock Rec Festival
- Data: 19 de setembro
- Local: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco (Recife)
- Realização: Festa Cheia Produções
- Ingressos: A partir de R$ 130
- Onde comprar: Site da Bilheteria Digital, Loja Esposende (RioMar Recife), Loja Yoko Brazil Store (Espinheiro), Chilli Beans (Caruaru Shopping)
- Mais informações: @rockrecfestival