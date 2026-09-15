Atelier livre de arte ocupa a Rua da Imperatriz com pintura ao ar livre e música

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ação gratuita no Centro do Recife reúne cerca de 50 artistas e estudantes com oficinas abertas e apresentação de Mestre Lua e Poço de Batuque

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A Rua da Imperatriz, no bairro da Boa Vista, recebe neste sábado (19) uma intervenção artística e cultural aberta ao público. Promovida pelo Atelier Livre de Arte Ploeg, a iniciativa ocupará a via das 9h30 às 12h30 com sessões de desenho e pintura de modelos vivos, reunindo professores e alunos em um contato direto com o cotidiano e os pedestres da região central do Recife.

Cerca de 50 pessoas, entre artistas orientadores e estudantes dos cursos do instituto, participarão da atividade ao ar livre. A proposta busca incentivar a circulação de pessoas e a revitalização da rua, que nos últimos anos registrou queda no fluxo de pedestres e fechamento de comércios. Alunos e professores de artes visuais utilizarão a própria paisagem urbana e os transeuntes como elementos centrais de suas produções.

Intervenções visuais e cortejo musical na Boa Vista

As atividades contam com a orientação dos artistas Roberto Ploeg, Renato Valle, Marília Matoso, Max Motta e Sofia Lobo. O público interessado em acompanhar o processo de criação de perto ou participar com produções próprias deve levar seus próprios materiais, como cadernos, lápis, pincéis e telas.

A programação também abre espaço para a música pernambucana. A partir das 10h30, Mestre Lua e Poço de Batuque apresentam um repertório que mistura ritmos tradicionais como maracatu, ciranda, coco, frevo, afoxé e cavalo marinho. Além de comandarem o som na via, os músicos também servirão de modelos vivos para as pinturas e desenhos dos artistas.

Registro de aula do Atelier Livre de Arte Ploeg - Divulgação

As obras produzidas durante as oficinas e a intervenção urbana serão exibidas ao público posteriormente em uma exposição de encerramento marcada para o dia 26 de setembro, na sede do Instituto Ploeg.

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