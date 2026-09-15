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Atelier livre de arte ocupa a Rua da Imperatriz com pintura ao ar livre e música

Ação gratuita no Centro do Recife reúne cerca de 50 artistas e estudantes com oficinas abertas e apresentação de Mestre Lua e Poço de Batuque

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/09/2026 às 14:50
Roberto Ploeg, Renato Valle e Marília Matoso
Roberto Ploeg, Renato Valle e Marília Matoso - Divulgação

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A Rua da Imperatriz, no bairro da Boa Vista, recebe neste sábado (19) uma intervenção artística e cultural aberta ao público. Promovida pelo Atelier Livre de Arte Ploeg, a iniciativa ocupará a via das 9h30 às 12h30 com sessões de desenho e pintura de modelos vivos, reunindo professores e alunos em um contato direto com o cotidiano e os pedestres da região central do Recife.

Cerca de 50 pessoas, entre artistas orientadores e estudantes dos cursos do instituto, participarão da atividade ao ar livre. A proposta busca incentivar a circulação de pessoas e a revitalização da rua, que nos últimos anos registrou queda no fluxo de pedestres e fechamento de comércios. Alunos e professores de artes visuais utilizarão a própria paisagem urbana e os transeuntes como elementos centrais de suas produções.

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As atividades contam com a orientação dos artistas Roberto Ploeg, Renato Valle, Marília Matoso, Max Motta e Sofia Lobo. O público interessado em acompanhar o processo de criação de perto ou participar com produções próprias deve levar seus próprios materiais, como cadernos, lápis, pincéis e telas.

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A programação também abre espaço para a música pernambucana. A partir das 10h30, Mestre Lua e Poço de Batuque apresentam um repertório que mistura ritmos tradicionais como maracatu, ciranda, coco, frevo, afoxé e cavalo marinho. Além de comandarem o som na via, os músicos também servirão de modelos vivos para as pinturas e desenhos dos artistas.

Divulgação
Registro de aula do Atelier Livre de Arte Ploeg - Divulgação

As obras produzidas durante as oficinas e a intervenção urbana serão exibidas ao público posteriormente em uma exposição de encerramento marcada para o dia 26 de setembro, na sede do Instituto Ploeg.

Serviço

  • Evento:Intervenções artísticas do Atelier Livre de Arte Ploeg
  • Data: 19 de setembro de 2026 (sábado)
  • Horário:bDas 9h30 às 12h30
  • Local: Rua da Imperatriz, bairro da Boa Vista, Recife (PE)
  • Classificação: Livre
  • Entrada: Gratuita (necessário levar material próprio para quem desejar desenhar ou pintar)

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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