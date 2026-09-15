Atelier livre de arte ocupa a Rua da Imperatriz com pintura ao ar livre e música
Ação gratuita no Centro do Recife reúne cerca de 50 artistas e estudantes com oficinas abertas e apresentação de Mestre Lua e Poço de Batuque
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A Rua da Imperatriz, no bairro da Boa Vista, recebe neste sábado (19) uma intervenção artística e cultural aberta ao público. Promovida pelo Atelier Livre de Arte Ploeg, a iniciativa ocupará a via das 9h30 às 12h30 com sessões de desenho e pintura de modelos vivos, reunindo professores e alunos em um contato direto com o cotidiano e os pedestres da região central do Recife.
Cerca de 50 pessoas, entre artistas orientadores e estudantes dos cursos do instituto, participarão da atividade ao ar livre. A proposta busca incentivar a circulação de pessoas e a revitalização da rua, que nos últimos anos registrou queda no fluxo de pedestres e fechamento de comércios. Alunos e professores de artes visuais utilizarão a própria paisagem urbana e os transeuntes como elementos centrais de suas produções.
Intervenções visuais e cortejo musical na Boa Vista
As atividades contam com a orientação dos artistas Roberto Ploeg, Renato Valle, Marília Matoso, Max Motta e Sofia Lobo. O público interessado em acompanhar o processo de criação de perto ou participar com produções próprias deve levar seus próprios materiais, como cadernos, lápis, pincéis e telas.
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A programação também abre espaço para a música pernambucana. A partir das 10h30, Mestre Lua e Poço de Batuque apresentam um repertório que mistura ritmos tradicionais como maracatu, ciranda, coco, frevo, afoxé e cavalo marinho. Além de comandarem o som na via, os músicos também servirão de modelos vivos para as pinturas e desenhos dos artistas.
As obras produzidas durante as oficinas e a intervenção urbana serão exibidas ao público posteriormente em uma exposição de encerramento marcada para o dia 26 de setembro, na sede do Instituto Ploeg.
Serviço
- Evento:Intervenções artísticas do Atelier Livre de Arte Ploeg
- Data: 19 de setembro de 2026 (sábado)
- Horário:bDas 9h30 às 12h30
- Local: Rua da Imperatriz, bairro da Boa Vista, Recife (PE)
- Classificação: Livre
- Entrada: Gratuita (necessário levar material próprio para quem desejar desenhar ou pintar)