"A Última Sessão de Freud" retorna ao Recife para temporada exclusiva em setembro
Visto por mais de 180 mil pessoas em todo o país, o aclamado espetáculo estrelado por Odilon Wagner e Marcello Airoldi ocupa o Teatro Luiz Mendonça
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Após arrebatar mais de 180 mil espectadores em cerca de 400 apresentações por todo o Brasil, o fenômeno teatral A Última Sessão de Freud desembarca novamente na capital pernambucana para a sua quarta temporada consecutiva. As apresentações acontecem nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu).
Escrita pelo premiado dramaturgo americano Mark St. Germain, a peça propõe um encontro instigante e totalmente fictício entre duas das maiores mentes do século 20: Sigmund Freud (o pai da psicanálise e ferrenho defensor do ateísmo) e C.S. Lewis (renomado escritor britânico, ex-ateu e fervoroso defensor do cristianismo). Em cena, os intelectuais travam um debate eletrizante sobre a existência de Deus, o sentido da vida, o amor, a morte, a sexualidade e os profundos dilemas da alma humana.
Atualidade e Emoção no Palco
Ambientada em Londres, no emblemático consultório de Freud, bem às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a trama equilibra momentos de pura erudição com tiradas de humor, ironia e intensa emoção. Embora resgate o contexto histórico de 1939, o texto ecoa fortemente nos dias de hoje, cutucando o espectador sobre temas urgentes como a intolerância, a polarização social e a dificuldade crônica de dialogar com quem pensa diferente.
Sob a direção sensível de Elias Andreato, o espetáculo brilha pelas atuações impecáveis de Odilon Wagner (indicado aos prêmios Shell, APCA e Bibi Ferreira por sua interpretação visceral de Freud) e Marcello Airoldi (que dá vida ao complexo C.S. Lewis).
Para Odilon Wagner, dar vida ao criador da psicanálise é um dos pontos altos de sua trajetória: "Construir esse personagem foi vibrante desde a primeira leitura. Foram meses estudando sua vida e personalidade para trazer um recorte fiel e humano do último ano desse gênio do século 20", destaca o ator.
Consolidado como um dos grandes sucessos do teatro brasileiro contemporâneo desde sua estreia em 2022, A Última Sessão de Freud promete, mais uma vez, lotar o Teatro Luiz Mendonça em uma experiência que une entretenimento inteligente, reflexão e arte de alto nível.
SERVIÇO
- Espetáculo: A Última Sessão de Freud
- Temporada: Dias 25, 26 e 27 de setembro
- Horários: Sexta-feira (25) e Sábado (26): às 20h | Domingo (27): às 17h
- Local: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu – Boa Viagem, Recife/PE)
- Ingressos: A partir de R$ 80,00