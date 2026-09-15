fechar
Agenda | Notícia

"A Última Sessão de Freud" retorna ao Recife para temporada exclusiva em setembro

Visto por mais de 180 mil pessoas em todo o país, o aclamado espetáculo estrelado por Odilon Wagner e Marcello Airoldi ocupa o Teatro Luiz Mendonça

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 15/09/2026 às 20:47
A Última Sessão de Freud desembarca novamente na capital pernambucana para a sua quarta temporada consecutiva
A Última Sessão de Freud desembarca novamente na capital pernambucana para a sua quarta temporada consecutiva - Joa?o Caldas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Após arrebatar mais de 180 mil espectadores em cerca de 400 apresentações por todo o Brasil, o fenômeno teatral A Última Sessão de Freud desembarca novamente na capital pernambucana para a sua quarta temporada consecutiva. As apresentações acontecem nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu).

Escrita pelo premiado dramaturgo americano Mark St. Germain, a peça propõe um encontro instigante e totalmente fictício entre duas das maiores mentes do século 20: Sigmund Freud (o pai da psicanálise e ferrenho defensor do ateísmo) e C.S. Lewis (renomado escritor britânico, ex-ateu e fervoroso defensor do cristianismo). Em cena, os intelectuais travam um debate eletrizante sobre a existência de Deus, o sentido da vida, o amor, a morte, a sexualidade e os profundos dilemas da alma humana.

Atualidade e Emoção no Palco

Ambientada em Londres, no emblemático consultório de Freud, bem às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a trama equilibra momentos de pura erudição com tiradas de humor, ironia e intensa emoção. Embora resgate o contexto histórico de 1939, o texto ecoa fortemente nos dias de hoje, cutucando o espectador sobre temas urgentes como a intolerância, a polarização social e a dificuldade crônica de dialogar com quem pensa diferente.

Sob a direção sensível de Elias Andreato, o espetáculo brilha pelas atuações impecáveis de Odilon Wagner (indicado aos prêmios Shell, APCA e Bibi Ferreira por sua interpretação visceral de Freud) e Marcello Airoldi (que dá vida ao complexo C.S. Lewis).

Para Odilon Wagner, dar vida ao criador da psicanálise é um dos pontos altos de sua trajetória: "Construir esse personagem foi vibrante desde a primeira leitura. Foram meses estudando sua vida e personalidade para trazer um recorte fiel e humano do último ano desse gênio do século 20", destaca o ator.

Consolidado como um dos grandes sucessos do teatro brasileiro contemporâneo desde sua estreia em 2022, A Última Sessão de Freud promete, mais uma vez, lotar o Teatro Luiz Mendonça em uma experiência que une entretenimento inteligente, reflexão e arte de alto nível.

SERVIÇO

  • Espetáculo: A Última Sessão de Freud
  • Temporada: Dias 25, 26 e 27 de setembro
  • Horários: Sexta-feira (25) e Sábado (26): às 20h | Domingo (27): às 17h
  • Local: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu – Boa Viagem, Recife/PE)
  • Ingressos: A partir de R$ 80,00

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Espetáculo inspirado em dramaturgia de Guillermo Calderón inicia temporada gratuita no Recife e em Caruaru
TEATRO

Espetáculo inspirado em dramaturgia de Guillermo Calderón inicia temporada gratuita no Recife e em Caruaru
Clássico infantil, A Bela e a Fera, retorna ao Recife em apresentação única neste domingo (20)
AGENDA SOCIAL1

Clássico infantil, A Bela e a Fera, retorna ao Recife em apresentação única neste domingo (20)

Compartilhe

Tags

Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Siga Jefferson Albuquerque