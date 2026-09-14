fechar
Agenda | Notícia

Dupla Victor e Léo se apresenta no Classic Hall com turnê de reencontro

Com repertório repleto de sucessos que marcaram mais de duas décadas de carreira, os irmãos sobem ao palco nesta sexta-feira em Olinda.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 14/09/2026 às 11:21 | Atualizado em 14/09/2026 às 12:05
Victor & Leo estão de volta a Pernambuco
Victor & Leo estão de volta a Pernambuco - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A dupla Victor & Leo traz a Pernambuco nesta sexta-feira (18) a turnê "Essência", projeto que marca o retorno dos irmãos aos palcos e revisita canções marcantes da trajetória sertaneja. O show acontece no Classic Hall, em Olinda, com abertura dos portões às 20h e início da apresentação previsto para as 22h.

Repertório e trajetória nos palcos
O show reúne músicas que atravessaram gerações e consolidaram a identidade musical dos artistas, que misturam elementos do sertanejo, folk e pop. No setlist, o público confere hits como “Borboletas”, “Fada”, “Deus e Eu no Sertão”, “Na Linha do Tempo” e “Fotos”, em uma proposta voltada para a memória afetiva e a proximidade com os fãs.

Leia Também

A turnê nacional passa por diversas capitais do país e reflete a história construída pela dupla ao longo de mais de vinte anos de estrada, marcada por composições autorais e canções românticas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Serviço

  • Victor & Leo – Turnê Essência
  • Data: Sexta-feira, 18 de setembro de 2026
  • Horário: Abertura da casa às 20h | Show às 22h
  • Local: Classic Hall
  • Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
  • Classificação etária: 18 anos
  • Ingressos: Disponíveis na plataforma Ticket360 (site e aplicativo) e na bilheteria física do Classic Hall, com opção de ingresso solidário mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível.

Leia também

Banda sul-coreana Younite estreia nos palcos do Recife com turnê inédita
agenda

Banda sul-coreana Younite estreia nos palcos do Recife com turnê inédita
Letícia Bastos leva sucesso digital do projeto forró em série para show em Olinda
agenda

Letícia Bastos leva sucesso digital do projeto forró em série para show em Olinda

Compartilhe

Tags

Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Siga Jefferson Albuquerque