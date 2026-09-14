Dupla Victor e Léo se apresenta no Classic Hall com turnê de reencontro
Com repertório repleto de sucessos que marcaram mais de duas décadas de carreira, os irmãos sobem ao palco nesta sexta-feira em Olinda.
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A dupla Victor & Leo traz a Pernambuco nesta sexta-feira (18) a turnê "Essência", projeto que marca o retorno dos irmãos aos palcos e revisita canções marcantes da trajetória sertaneja. O show acontece no Classic Hall, em Olinda, com abertura dos portões às 20h e início da apresentação previsto para as 22h.
Repertório e trajetória nos palcos
O show reúne músicas que atravessaram gerações e consolidaram a identidade musical dos artistas, que misturam elementos do sertanejo, folk e pop. No setlist, o público confere hits como “Borboletas”, “Fada”, “Deus e Eu no Sertão”, “Na Linha do Tempo” e “Fotos”, em uma proposta voltada para a memória afetiva e a proximidade com os fãs.
A turnê nacional passa por diversas capitais do país e reflete a história construída pela dupla ao longo de mais de vinte anos de estrada, marcada por composições autorais e canções românticas.
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Serviço
- Victor & Leo – Turnê Essência
- Data: Sexta-feira, 18 de setembro de 2026
- Horário: Abertura da casa às 20h | Show às 22h
- Local: Classic Hall
- Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda - PE
- Classificação etária: 18 anos
- Ingressos: Disponíveis na plataforma Ticket360 (site e aplicativo) e na bilheteria física do Classic Hall, com opção de ingresso solidário mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível.