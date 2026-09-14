Réplicas gigantes e atrações interativas: Mundo Marinho transforma a praça de eventos do Shopping Tacaruna
Com entrada gratuita até 12 de outubro, exposição traz espécimes marinhos animatrônicos, óculos de realidade virtual e oficinas infantis.
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O Shopping Tacaruna recebe até 12 de outubro a mostra interativa “Mundo Marinho Tacaruna”, transformando sua Praça de Eventos em um grande oceano lúdico com entrada gratuita. A atração combina educação ambiental, diversão e imersão para todas as idades, reunindo réplicas hiper-realistas de animais marinhos em tamanho gigante que se movimentam pelo espaço.
Entre as principais atrações estão uma baleia-cachalote de 12,5 metros de comprimento e um tubarão-baleia de quase dez metros, acompanhados de outras seis espécies que podem ser observadas de perto com suporte de informações educativas. O circuito infantil conta ainda com mini playground temático, oficinas de colorir, óculos de realidade virtual e jogos de memória.
Para a gerente de Marketing do shopping, Yolanda Celeste, a iniciativa traduz o propósito de unir lazer e aprendizado:
“É muito importante proporcionar momentos de lazer que também despertem a curiosidade e contribuam para o aprendizado. O Mundo Marinho permite que crianças e adultos conheçam mais sobre a vida marinha de uma forma leve e divertida, em uma experiência pensada para toda a família.”
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Serviço
- Mundo Marinho Tacaruna
- Quando: Até 12 de outubro
- Horário: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h
- Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna
- Entrada: Gratuita (Visitas escolares podem ser agendadas pelo telefone 81 3412-6020)