fechar
Agenda | Notícia

Réplicas gigantes e atrações interativas: Mundo Marinho transforma a praça de eventos do Shopping Tacaruna

Com entrada gratuita até 12 de outubro, exposição traz espécimes marinhos animatrônicos, óculos de realidade virtual e oficinas infantis.

Por Eduarda Barreto Publicado em 14/09/2026 às 17:26
Atração gratuita convida o público a uma imersão pelo universo marinho, com aprendizado, interação e diversão para toda a família
Atração gratuita convida o público a uma imersão pelo universo marinho, com aprendizado, interação e diversão para toda a família - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Shopping Tacaruna recebe até 12 de outubro a mostra interativa “Mundo Marinho Tacaruna”, transformando sua Praça de Eventos em um grande oceano lúdico com entrada gratuita. A atração combina educação ambiental, diversão e imersão para todas as idades, reunindo réplicas hiper-realistas de animais marinhos em tamanho gigante que se movimentam pelo espaço.

Entre as principais atrações estão uma baleia-cachalote de 12,5 metros de comprimento e um tubarão-baleia de quase dez metros, acompanhados de outras seis espécies que podem ser observadas de perto com suporte de informações educativas. O circuito infantil conta ainda com mini playground temático, oficinas de colorir, óculos de realidade virtual e jogos de memória.

Leia Também

Para a gerente de Marketing do shopping, Yolanda Celeste, a iniciativa traduz o propósito de unir lazer e aprendizado:

“É muito importante proporcionar momentos de lazer que também despertem a curiosidade e contribuam para o aprendizado. O Mundo Marinho permite que crianças e adultos conheçam mais sobre a vida marinha de uma forma leve e divertida, em uma experiência pensada para toda a família.”

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Serviço

  • Mundo Marinho Tacaruna
  • Quando: Até 12 de outubro
  • Horário: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h
  • Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna
  • Entrada: Gratuita (Visitas escolares podem ser agendadas pelo telefone 81 3412-6020)

Leia também

Banda sul-coreana Younite estreia nos palcos do Recife com turnê inédita
agenda

Banda sul-coreana Younite estreia nos palcos do Recife com turnê inédita
Dupla Victor e Léo se apresenta no Classic Hall com turnê de reencontro
Dupla sertaneja

Dupla Victor e Léo se apresenta no Classic Hall com turnê de reencontro

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto