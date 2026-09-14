Réplicas gigantes e atrações interativas: Mundo Marinho transforma a praça de eventos do Shopping Tacaruna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com entrada gratuita até 12 de outubro, exposição traz espécimes marinhos animatrônicos, óculos de realidade virtual e oficinas infantis.

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O Shopping Tacaruna recebe até 12 de outubro a mostra interativa “Mundo Marinho Tacaruna”, transformando sua Praça de Eventos em um grande oceano lúdico com entrada gratuita. A atração combina educação ambiental, diversão e imersão para todas as idades, reunindo réplicas hiper-realistas de animais marinhos em tamanho gigante que se movimentam pelo espaço.

Entre as principais atrações estão uma baleia-cachalote de 12,5 metros de comprimento e um tubarão-baleia de quase dez metros, acompanhados de outras seis espécies que podem ser observadas de perto com suporte de informações educativas. O circuito infantil conta ainda com mini playground temático, oficinas de colorir, óculos de realidade virtual e jogos de memória.

Para a gerente de Marketing do shopping, Yolanda Celeste, a iniciativa traduz o propósito de unir lazer e aprendizado:

“É muito importante proporcionar momentos de lazer que também despertem a curiosidade e contribuam para o aprendizado. O Mundo Marinho permite que crianças e adultos conheçam mais sobre a vida marinha de uma forma leve e divertida, em uma experiência pensada para toda a família.”

Serviço

