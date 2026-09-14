Letícia Bastos leva sucesso digital do projeto forró em série para show em Olinda

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Pernambucana sobe ao palco da Casa Estação da Luz para celebrar aniversário e gravar ao vivo o repertório que ultrapassou 5 milhões de visualizações

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O sucesso alcançado nas redes sociais com releituras de clássicos nordestinos levou a cantora e compositora Letícia Bastos a transformar o projeto "Forró em Série" em uma apresentação ao vivo. O show será realizado na Casa Estação da Luz, em Olinda, nesta sexta-feira, 19 de setembro, a partir das 19h — com abertura da casa às 17h —, marcando também a comemoração dos 29 anos da artista.

Da internet para o palco



A iniciativa surgiu após a repercussão de 21 episódios publicados na internet, nos quais a artista reinterpretou canções marcantes com uma roupagem voltada ao pop nordestino. Os vídeos somam mais de cinco milhões de visualizações nas plataformas digitais. O repertório do show ao vivo reúne faixas que integraram a série, como "Filho do Dono", "Se Tu Quiser", "Boiadeiro", "Moça Bonita", "Valeu", "Seu Olhar Não Mente", além de obras de Luiz Gonzaga como "Vida do Viajante" e "Assum Preto". A apresentação contará com a participação de convidados especiais e será gravada para lançamento posterior em formato audiovisual.

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