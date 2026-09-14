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Letícia Bastos leva sucesso digital do projeto forró em série para show em Olinda

Pernambucana sobe ao palco da Casa Estação da Luz para celebrar aniversário e gravar ao vivo o repertório que ultrapassou 5 milhões de visualizações

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 14/09/2026 às 11:59 | Atualizado em 14/09/2026 às 12:00
Cantora Letícia Bastos
Cantora Letícia Bastos - Felipe Queiroz

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O sucesso alcançado nas redes sociais com releituras de clássicos nordestinos levou a cantora e compositora Letícia Bastos a transformar o projeto "Forró em Série" em uma apresentação ao vivo. O show será realizado na Casa Estação da Luz, em Olinda, nesta sexta-feira, 19 de setembro, a partir das 19h — com abertura da casa às 17h —, marcando também a comemoração dos 29 anos da artista.

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Da internet para o palco

A iniciativa surgiu após a repercussão de 21 episódios publicados na internet, nos quais a artista reinterpretou canções marcantes com uma roupagem voltada ao pop nordestino. Os vídeos somam mais de cinco milhões de visualizações nas plataformas digitais. O repertório do show ao vivo reúne faixas que integraram a série, como "Filho do Dono", "Se Tu Quiser", "Boiadeiro", "Moça Bonita", "Valeu", "Seu Olhar Não Mente", além de obras de Luiz Gonzaga como "Vida do Viajante" e "Assum Preto". A apresentação contará com a participação de convidados especiais e será gravada para lançamento posterior em formato audiovisual.

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Serviço

  • Letícia Bastos — Show Forró em Série
  • Data: 19 de setembro (sábado)
  • Horário: Abertura da casa às 17h | Show às 19h
  • Local: Casa Estação da Luz
  • Endereço: Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda - PE
  • Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 65 (ingresso social), à venda na plataforma Sympla

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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