Fundaj e Centro Josué de Castro promovem mês dedicado à obra e à memória do pensador pernambucano
Programação traz livros, mostra inédita pelos 60 anos de "Homens e Caranguejos" e cinema para debater a fome e o clima.
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A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), por meio da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca) e em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro, promove ao longo de setembro uma série de eventos em homenagem ao médico, escritor, cientista social e político pernambucano, cujas datas de nascimento e morte marcam o mês.
A programação reúne lançamentos literários, palestras, exibições documentais e sessões de cinema para debater o legado de um dos maiores intelectuais do país.
As atividades começam no dia 16 com o lançamento de “O Combatente da Fome”, assinado por Marina Gusmão de Mendonça, professora da Unifesp.
O evento contará com debate mediado por Túlio Velho Barreto, diretor da Dimeca/Fundaj, e coordenação de José Arlindo Soares, presidente do Centro Josué de Castro.
Um dos pontos altos do mês ocorre em 30 de setembro, data que celebra os 60 anos de “Homens e Caranguejos”, romance publicado em 1966 durante o exílio de Josué de Castro. “A mostra não é uma exposição comum.
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São documentos originais, incluindo rascunhos e escritos dele durante a elaboração do livro, além de originais que fazem parte da coleção e podem contribuir com estudantes e pesquisadores que queiram se aprofundar sobre a obra”, destacou Sylvia Couceiro, coordenadora do Cdoc/Cehibra/Fundaj.
A iniciativa também busca combater o esquecimento histórico imposto pela ditadura militar: “A importância da mostra é também relembrar a figura de Josué de Castro, sua obra e sua vida, além do apagamento que ele sofreu durante a ditadura, já que foi um exilado político. A obra dele não é reconhecida como merece, realizamos todos os anos essas atividades para divulgá-la”.
Autor de marcos teóricos como “Geografia da Fome” e “Geopolítica da Fome”, o pensador pernambucano segue atual diante de crises climáticas, insegurança alimentar e desigualdades contemporâneas. Além da mostra documental, o encerramento no dia 30 contará com a presença de Ricardo de Castro, neto do homenageado, que virá a Recife para conhecer o acervo do Cehibra/Fundaj.
No mesmo dia, a Sala Derby do Cinema da Fundação recebe a 3ª Mostra de Cinema Ambiental Josué de Castro, com curadoria do professor Camilo Soares (UFPE) e exibição de curtas universitários selecionados via projeto Cine Interação.
Programação Completa
16 de setembro | 17h
- Atividade: Lançamento do livro “O Combatente da Fome”, de Marina Gusmão de Mendonça.
- Debatedor: Túlio Velho Barreto (diretor da Dimeca/Fundaj).
- Coordenação: José Arlindo Soares (presidente do Centro Josué de Castro).
- Local: Campus Ulysses Pernambucano da Fundaj (Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife).
23 de setembro | 17h
- Atividade: Lançamento do livro “Juventude e Clima: Vozes do Futuro” e palestra com o Prof. Elimar Pinheiro do Nascimento (UnS/UFAM).
- Local: Auditório do Centro Josué de Castro (Beco São Gonçalo, 118, Boa Vista, Recife).
30 de setembro | 17h
- Atividade: Mostra Documental — “60 anos de Homens e Caranguejos: Josué de Castro, o Recife e a Fome” (Curadoria de Sylvia Couceiro e Gustavo Rolnic; organização do Cehibra/Fundaj).
- Local: Sala de Leitura Nilo Pereira, Campus Ulysses Pernambucano da Fundaj (Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife).
30 de setembro | 18h30
- Atividade: 3ª Mostra de Cinema Ambiental Josué de Castro (Apoio do projeto Cine Interação/UFPE).
- Local: Sala Derby do Cinema da Fundação (Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife).