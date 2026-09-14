Corrida chegando! Natura Kaiak desembarca no Recife para Etapa do ASICS Run Challenge
Patrocinadora do ASICS Run Challenge, marca leva ações interativas e experiências sensoriais para a etapa que movimenta a capital pernambucana.
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Natura Kaiak desembarca no Recife para marcar presença na etapa do ASICS Run Challenge, que será realizada no dia 20 de setembro. Como parte de seu patrocínio oficial ao circuito, a marca líder em cuidados pessoais e beleza no Brasil¹ levará ações de sampling, brindes especiais e ativações sensoriais para a prova, aproximando sua proposta de frescor e movimento da comunidade de corredores.
A iniciativa consolida a estratégia da marca no território esportivo, conectando a adrenalina e a liberdade das pistas ao desenvolvimento de novidades como o Natura Kaiak 21K — uma fragrância criada para traduzir a experiência física da corrida em um frescor aromático moderno, que une notas amadeiradas envolventes a um toque vibrante de gengibre.
Durante o evento, os atletas encontrarão produtos da linha nos kits de retirada, acompanhados de cupons de desconto, enquanto o público na arena poderá participar de ações de sampling. A programação no Recife também prevê a premiação dos vencedores com kits exclusivos da marca, reforçando uma presença que se estende por todo o calendário de provas do circuito no Brasil e na América Latina.
- Corrida ASICS Run Challenge no Recife
- Data: 20 de setembro de 2026
- Local de largada: Forte do Brum | Praça da Comunidade Luso Brasileira
- Horário da largada: 5h30 (percursos de 4km, 7km e 15km)
Evento organizado pela Vega Sports, com Comissão Organizadora responsável por decisões e orientações durante a prova.
Calendário dos Circuitos Patrocinados
ASICS Golden Run (10K e 21K)
- 17/05 — São Paulo (realizada)
- 12/07 — Rio de Janeiro (realizada)
- 02/08 — Santiago (realizada)
- 18/10 — Lima
- 25/10 — Medellín
ASICS Run Challenge (4K, 7K e 15K)
- 13/09 — Salvador (realizada)
- 20/09 — Recife
- 08/11 — Florianópolis
¹ Euromonitor, Beleza e Cuidado Pessoal, marca guarda-chuva de Natura, edição Beleza e Cuidado Pessoal 2026, vendas ao varejo em valor (RSP), dados de 2025.