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Corrida chegando! Natura Kaiak desembarca no Recife para Etapa do ASICS Run Challenge

Patrocinadora do ASICS Run Challenge, marca leva ações interativas e experiências sensoriais para a etapa que movimenta a capital pernambucana.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 14/09/2026 às 17:12
Natura Kaiak chega ao ASICS Run Challenge no Recife com proposta de frescor em movimento
Natura Kaiak chega ao ASICS Run Challenge no Recife com proposta de frescor em movimento - Divulgação

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Natura Kaiak desembarca no Recife para marcar presença na etapa do ASICS Run Challenge, que será realizada no dia 20 de setembro. Como parte de seu patrocínio oficial ao circuito, a marca líder em cuidados pessoais e beleza no Brasil¹ levará ações de sampling, brindes especiais e ativações sensoriais para a prova, aproximando sua proposta de frescor e movimento da comunidade de corredores.

A iniciativa consolida a estratégia da marca no território esportivo, conectando a adrenalina e a liberdade das pistas ao desenvolvimento de novidades como o Natura Kaiak 21K — uma fragrância criada para traduzir a experiência física da corrida em um frescor aromático moderno, que une notas amadeiradas envolventes a um toque vibrante de gengibre.

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Durante o evento, os atletas encontrarão produtos da linha nos kits de retirada, acompanhados de cupons de desconto, enquanto o público na arena poderá participar de ações de sampling. A programação no Recife também prevê a premiação dos vencedores com kits exclusivos da marca, reforçando uma presença que se estende por todo o calendário de provas do circuito no Brasil e na América Latina.

  • Corrida ASICS Run Challenge no Recife
  • Data: 20 de setembro de 2026
  • Local de largada: Forte do Brum | Praça da Comunidade Luso Brasileira
  • Horário da largada: 5h30 (percursos de 4km, 7km e 15km)

Evento organizado pela Vega Sports, com Comissão Organizadora responsável por decisões e orientações durante a prova.

Calendário dos Circuitos Patrocinados

ASICS Golden Run (10K e 21K)

  • 17/05 — São Paulo (realizada)
  • 12/07 — Rio de Janeiro (realizada)
  • 02/08 — Santiago (realizada)
  • 18/10 — Lima
  • 25/10 — Medellín

ASICS Run Challenge (4K, 7K e 15K)

  • 13/09 — Salvador (realizada)
  • 20/09 — Recife
  • 08/11 — Florianópolis

¹ Euromonitor, Beleza e Cuidado Pessoal, marca guarda-chuva de Natura, edição Beleza e Cuidado Pessoal 2026, vendas ao varejo em valor (RSP), dados de 2025.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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