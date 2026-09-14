Banda sul-coreana Younite estreia nos palcos do Recife com turnê inédita
Banda sul-coreana desembarca pela primeira vez em Pernambuco nesta sexta-feira para uma apresentação única no palco do Teatro Luiz Mendonça.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O cenário da música pop global ganha um capítulo inédito em Pernambuco nesta semana. O grupo sul-coreano Younite realiza nesta sexta-feira (18) a sua primeira apresentação na capital pernambucana, subindo ao palco do Teatro Luiz Mendonça. O show integra a agenda da turnê 2026 Younite Tour – Inyun in Brazil, promovida pela K-Beat Entertainment, que inclui passagens por oito capitais do país ao longo do mês de setembro.
A chegada da boy band marca uma expansão importante na rota de shows internacionais pelo Nordeste. Na primeira visita oficial do grupo ao Brasil, realizada em agosto de 2025, o roteiro concentrou-se nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, deixando o público nordestino de fora da escala. Agora, em 2026, Recife e Fortaleza integram o itinerário da nova fase promocional da banda, oferecendo aos fãs locais a oportunidade de acompanhar de perto a formação sul-coreana.
Nova era musical e repertório atualizado
Formado atualmente por Eunho, Steve, Hyungseok, Woono, DEY, Kyungmun e Sion, o Younite estreou oficialmente na indústria musical em abril de 2022. O grupo desembarca no país embalado pelo lançamento recente do álbum Inyun Part.1, que traz como principal aposta a faixa "Pose!". O repertório ao vivo combina as coreografias marcantes e a sonoridade característica do K-pop com produções recentes da discografia do septeto.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além do material autoral, o grupo costuma incluir surpresas e acenos culturais voltados para o público local durante as passagens internacionais. Em agosto, a banda lançou uma releitura própria do sucesso brasileiro "Acorda Pedrinho", originalmente gravado pela banda Jovem Dionisio. A adaptação une a energia alegre da canção nacional aos elementos visuais e vocais do pop sul-coreano, reforçando o intercâmbio musical entre os dois países nas plataformas de streaming.
Serviço
- Younite em Recife — Turnê Inyun in Brazil
- Data: Sexta-feira, 18 de setembro de 2026
- Local: Teatro Luiz Mendonça
- Ingressos: Vendas abertas na plataforma digital Meaple