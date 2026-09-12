Clássico infantil, A Bela e a Fera, retorna ao recife em apresentação única neste domingo (20)
O musical retorna ao Recife em sessão única neste domingo (20), às 16h, no Teatro Barreto Júnior, no Pina. A montagem reúne fantasia e emoção
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Para a alegria da criançada, o musical A Bela e a Fera, retorna aos palcos Pernambucanos em seção única no Teatro Barreto Júnior, às 16h neste próximo domingo (20).
Adaptação do clássico conto francês de domínio público, o espetáculo com direção de Ivaldo Cunha Filho e coreografias de Kassio Soares, reúne fantasia, aventura, humor, música e emoção. A montagem pretende encantar crianças e adultos, ao mesmo tempo que estimula reflexões sobre amizade, família, empatia, respeito às diferenças e o amor que ultrapassa as aparências.
CONHEÇA UM POUCO DA HISTÓRIA
O espetáculo acompanha Bela, uma jovem inteligente e sonhadora que vive em uma pequena aldeia ao lado de seu pai, Maurício, um excêntrico colecionador. Quando Maurício se perde em uma floresta sombria durante uma viagem, ele busca abrigo em um misterioso castelo e, sem saber, acaba se tornando prisioneiro da Fera, o dono do castelo.
Determinada a salvar seu pai, Bela vai ao castelo e em um ato de coragem, oferece-se para tomar seu lugar. O que Bela não imagina é que, na verdade, a Fera é um príncipe que foi amaldiçoado por uma feiticeira. Pra quebrar a maldição, ele precisa amar e ser amado, ou permanecerá preso nessa forma para sempre.
Com o passar do tempo, a convivência entre os dois revela que, por trás da aparência assustadora, existe alguém capaz de gentileza e bondade. Aos poucos ela começa a enxergar além das aparências, e a Fera percebe que o amor de Bela pode ser sua única esperança de se libertar da maldição.
Uma história mágica sobre amor, coragem e a beleza que vai além do que os olhos podem ver, A Bela e a Fera, encanta públicos de todas as idades com sua mensagem atemporal numa produção de tirar o fôlego.
- Realização e Produção: Helena Siqueira Produções
- Adaptação teatral e Direção: Ivaldo Cunha Filho
- Coreografia: Kassio Soares
Serviço
- A Bela e Fera
- Dia – 20 de setembro (domingo)
- Local – Teatro Barreto Júnior (Pina)
- Valores: 50,00 (meia entrada) | 100,00 (inteira)
- Ingressos antecipados no site Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/126200/d/410234/s/2672287
- E na bilheteria do Teatro no dia espetáculo (01 hora de antecedência)
- Classificação etária: Livre
- Informações: (81) 9.9568.4125
- Instagram | @helenasiqueiraproducoesoficial