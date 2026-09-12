Clássico infantil, A Bela e a Fera, retorna ao recife em apresentação única neste domingo (20)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O musical retorna ao Recife em sessão única neste domingo (20), às 16h, no Teatro Barreto Júnior, no Pina. A montagem reúne fantasia e emoção

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Para a alegria da criançada, o musical A Bela e a Fera, retorna aos palcos Pernambucanos em seção única no Teatro Barreto Júnior, às 16h neste próximo domingo (20).



Adaptação do clássico conto francês de domínio público, o espetáculo com direção de Ivaldo Cunha Filho e coreografias de Kassio Soares, reúne fantasia, aventura, humor, música e emoção. A montagem pretende encantar crianças e adultos, ao mesmo tempo que estimula reflexões sobre amizade, família, empatia, respeito às diferenças e o amor que ultrapassa as aparências.





CONHEÇA UM POUCO DA HISTÓRIA



O espetáculo acompanha Bela, uma jovem inteligente e sonhadora que vive em uma pequena aldeia ao lado de seu pai, Maurício, um excêntrico colecionador. Quando Maurício se perde em uma floresta sombria durante uma viagem, ele busca abrigo em um misterioso castelo e, sem saber, acaba se tornando prisioneiro da Fera, o dono do castelo.

Determinada a salvar seu pai, Bela vai ao castelo e em um ato de coragem, oferece-se para tomar seu lugar. O que Bela não imagina é que, na verdade, a Fera é um príncipe que foi amaldiçoado por uma feiticeira. Pra quebrar a maldição, ele precisa amar e ser amado, ou permanecerá preso nessa forma para sempre.

Com o passar do tempo, a convivência entre os dois revela que, por trás da aparência assustadora, existe alguém capaz de gentileza e bondade. Aos poucos ela começa a enxergar além das aparências, e a Fera percebe que o amor de Bela pode ser sua única esperança de se libertar da maldição.



Uma história mágica sobre amor, coragem e a beleza que vai além do que os olhos podem ver, A Bela e a Fera, encanta públicos de todas as idades com sua mensagem atemporal numa produção de tirar o fôlego.





Realização e Produção: Helena Siqueira Produções

Adaptação teatral e Direção: Ivaldo Cunha Filho

Coreografia: Kassio Soares

Serviço