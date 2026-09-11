Palato expande e chega à Zona Norte do Recife com nova unidade na Rosa e Silva

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Rede alagoana aposta em conceito que une gastronomia, produtos exclusivos e experiência de compra, além da previsão de gerar mais de 200 empregos

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A rede alagoana Palato dá um novo passo em sua trajetória de expansão em Pernambuco com a abertura de sua segunda unidade no Recife. Marcada para o dia 16 de setembro, a partir das 12h, a inauguração na Avenida Rosa e Silva, 1644, coloca a marca no coração e na rotina de uma das regiões mais tradicionais e movimentadas da Zona Norte da capital.

Para Júlia Cabús, diretora de marketing do Palato, a nova unidade representa um passo importante na trajetória da marca em Pernambuco. “Recife tem nos recebido de uma forma muito especial e chegar à Zona Norte é uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos dos consumidores. Queremos trazer para essa nova unidade a mesma essência do Palato, com uma seleção diferenciada de produtos, gastronomia e serviços, mas também com um espaço pensado para fazer parte do dia a dia das pessoas e da região”, destaca.

Com esse lançamento, o Palato consolida o objetivo de transformar o ato de ir ao supermercado em uma experiência de convivência, escolha e descoberta. A proposta da rede une curadoria de produtos, qualidade, gastronomia e serviços em um ambiente desenhado com foco nos mínimos detalhes e sintonizado com o perfil do público local.

O projeto arquitetônico e estrutural da nova loja é moderno e traz um mix bastante diversificado. Entre os diferenciais estão artigos nacionais e importados, itens exclusivos, ilhas gastronômicas dedicadas e um setor de decoração recheado de marcas reconhecidas e peças selecionadas.

Impacto econômico e geração de vagas

Além de enriquecer o cenário de comércio e serviços da Zona Norte, o empreendimento desempenha um papel de destaque na economia da cidade. A operação da nova unidade prevê a criação de mais de 200 postos de trabalho, fomentando novas oportunidades e fortalecendo o comércio do entorno.

Tradição que vai além do supermercado

Fundado em 1992, o Palato nasceu com a proposta de ir além do conceito tradicional de supermercado. Desde então, a marca se destaca por reunir, em um único ambiente, produtos selecionados e exclusivos, um restaurante premiado com ampla carta de vinhos, além de uma loja de objetos de decoração e presentes, com opções para listas de casamento. A estrutura também inclui uma cozinha experimental, voltada para cursos, eventos e experiências enogastronômicas.

Com operação consolidada em Maceió e presença anterior no Recife através da unidade do RioMar, a marca amplia agora a sua cobertura na capital pernambucana, estreitando ainda mais os laços com o público local por meio de uma experiência diferenciada de consumo.