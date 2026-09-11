Galeria pernambucana Amparo 60 leva obras de quatro artistas para a ArtRio 2026

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Amparo 60 leva projeto curatorial de Guilherme Moraes para a ArtRio 2026, com obras de Fefa Lins, José Patrício, Luiz Hermano e Marlan Cotrim

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A galeria pernambucana Amparo 60 marca presença na 16ª edição da ArtRio, que ocorre entre os dias 16 e 20 de setembro na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. No estande BC3, localizado no Pavilhão MAR, o espaço apresenta o projeto curatorial Perante a Esfinge, assinado por Guilherme Moraes. A mostra reúne trabalhos de Fefa Lins, José Patrício, Luiz Hermano e Marlan Cotrim, tendo o trânsito e a transformação da matéria como eixos centrais.

Arte contemporânea em destaque



O projeto curatorial propõe reflexões sobre a estagnação e a manipulação de elementos cotidianos por meio de distintas artesanias. Segundo o curador Guilherme Moraes, a tônica da mostra reside no movimento, seja da matéria vinda da paisagem ou do corpo imerso nela.

Os artistas convidados exploram suportes e técnicas diversas em suas produções. Marlan Cotrim utiliza cloro e carvão sobre tecidos para criar tonalidades ferruginosas e queimadas. Luiz Hermano transforma resíduos litorâneos, como cordas e redes, em esculturas que remetem ao cromatismo do Nordeste. José Patrício organiza elementos sintéticos e objetos como botões sobre esmalte em composições geométricas, enquanto Fefa Lins apresenta pinturas e dípticos litorâneos ligados a narrativas autobiográficas.

Trajetória na feira



Com uma participação consolidada ao longo de dez edições na ArtRio, a Amparo 60 integra o programa Brasil Contemporâneo, voltado para práticas artísticas com foco em tecnologias manuais. A feira deste ano reúne colecionadores e curadores de diversos países nos pavilhões MAR e TERRA, firmando-se no circuito nacional e internacional de artes visuais.

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