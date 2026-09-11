Emilie Lesclaux, produtora francesa de 'O Agente Secreto', recebe título de cidadã pernambucana
Produtora francesa e esposa de Kleber Mendonça Filho chegou ao Recife em 2002 e se tornou um dos nomes de destaque do audiovisual pernambucano.
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A produtora cinematográfica e cientista política francesa Emilie Lesclaux recebeu, nesta quinta-feira (10), o título honorífico de cidadã pernambucana durante cerimônia realizada na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A homenagem reconhece a trajetória da produtora no Estado e sua contribuição para o cinema pernambucano e nacional.
Nascida em Bordeaux, na França, em 1979, Emilie chegou ao Recife em 2002 para trabalhar no Consulado-Geral da França. O que inicialmente seria uma experiência profissional se transformou em uma mudança definitiva de país. Desde então, ela construiu carreira no audiovisual brasileiro e formou família com o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, com quem também mantém uma parceria profissional.
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"Eu construí uma boa parte da minha vida aqui em Pernambuco, e o tempo foi passando sem eu perceber, mas já é uma vida aqui. Então é uma honra", disse Emilie ao Social1.
"Mas também significa muito pessoalmente para mim, de maneira simbólica, de me reconhecerem como pernambucana, porque é o que eu sinto", destacou a produtora.
Ao longo de mais de duas décadas de atuação, Emilie esteve à frente da produção de alguns dos filmes de maior repercussão do cinema brasileiro nos últimos anos, como O Som ao Redor, Aquarius, Bacurau, Retratos Fantasmas e O Agente Secreto. Ao lado de Kleber, também fundou a produtora Cinemascópio, responsável por parte importante dessa trajetória.
"Ela é uma das grandes produtoras de cinema hoje no circuito internacional. E tudo isso a partir de Recife, em Pernambuco, com os filmes que nós fizemos, eu como companheiro dela, mas ela também tem trabalhado com muitos diretores e diretoras", comemorou o marido e cineasta.
A atuação de Emilie ajudou a fortalecer a produção audiovisual realizada em Pernambuco e a ampliar a circulação do cinema produzido no Estado no cenário nacional e internacional. Seus trabalhos passaram por importantes festivais e contribuíram para colocar realizadores pernambucanos em evidência dentro e fora do Brasil.
O título concedido nesta quinta-feira foi proposto pela deputada estadual Rosa Amorim (PT). A homenagem se soma a outro reconhecimento recebido por Emilie no Estado: em 2016, ela foi oficialmente reconhecida como cidadã recifense pela Câmara Municipal do Recife.