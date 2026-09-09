Refeno traz novidades e embarcação com astros do esporte em sua 37ª edição

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Tradição e inclusão marcam a maior regata da América Latina, que une grandes nomes do esporte, ações sociais inéditas e projetos para novas gerações

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A 37ª Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno), marcada para o dia 19 de setembro com largada no Marco Zero da capital pernambucana, trará grandes atrações nesta edição.

Três renomados atletas brasileiros trocarão suas zonas de conforto para encarar o desafio náutico de aproximadamente 300 milhas náuticas rumo ao arquipélago.

Pâmela Rosa, ícone do skate; Maurren Maggi, campeã olímpica no salto em distância; e Richarlyson, ex-futebolista e comentarista dos canais SporTV, integrarão a tripulação do veleiro pernambucano Algo Mais, vivenciando intensamente a rotina da vela oceânica. A iniciativa visa retratar os obstáculos da competição sob a perspectiva de personalidades vindas de outras disciplinas atléticas.

A inserção do barco com os atletas resulta de uma cooperação firmada entre o Cabanga Iate Clube de Pernambuco, a comissão da Refeno e o programa Esporte Espetacular, da emissora.

Os detalhes do principal evento de vela oceânica da América Latina foram divulgados em entrevista coletiva nesta quarta-feira (9), com as presenças de Paulo Perez, comodoro do Cabanga e dirigente do Instituto Cabanga; Otávio Mignot, vice-comodoro e gestor do comitê da Refeno; Dante Novaes, coordenador da regata; e Walter Neukranz, diretor da modalidade oceânica.

O encontro também reuniu o capitão de Mar e Guerra André Luiz, capitão dos Portos do estado; Virgílio Oliveira, gestor-geral de Fernando de Noronha; Felipe Porto, secretário municipal de Turismo e Lazer; e Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

O cronograma deste ano contempla ainda outras duas inovações: a implementação do troféu Fita Dourada, destinado à primeira embarcação monocasco que alcançar Noronha; e um grande espetáculo musical aberto aos moradores da ilha na segunda-feira (21), comemorando a recepção da flotilha.

“É um desafio que nós temos todos os anos, e que está ficando cada vez mais difícil, de fazer uma regata ainda melhor que o ano anterior. Este ano, como novidade, trazemos essa festa aberta ao público de Fernando de Noronha, celebrando a população que recebe tão bem a Refeno”, disse Paulo Perez, comodoro do Cabanga e presidente do Instituto Cabanga.

A programação em solo noronhense abrangerá diversas frentes de impacto social e ecológico encabeçadas pelo Instituto Cabanga - Divulgação

Adrenalina Pura almeja consolidar hegemonia



Atual detentor do título de Fita Azul e maior campeão histórico da prova, o barco Adrenalina Pura desponta novamente como favorito. A embarcação assegurou seu décimo troféu em 2025 e ingressa na disputa atual determinada a prolongar a sequência triunfal obtida desde seu regresso ao torneio.

O histórico vitorioso do veleiro inclui os anos de 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2023, 2024 e 2025. Adicionalmente, detém a marca máxima da travessia estabelecida em 2007, quando cruzou a linha de chegada em 14 horas, 34 minutos e 54 segundos.

Originário da Bahia, o veleiro foi adquirido por velejadores pernambucanos em 2023, retomando logo em seguida o protagonismo absoluto ao vencer as três últimas edições consecutivas.

No ano passado, o percurso foi finalizado em 17 horas, 47 minutos e 46 segundos, garantindo mais uma vez a cobiçada Fita Azul.

94 embarcações confirmadas

Até o momento, a 37ª edição contabiliza 94 barcos inscritos, representando 13 estados da federação e quatro nações estrangeiras. Entre os competidores internacionais destacam-se os argentinos Miss Laura e Don Quijote II, o português Rajadão e o norte-americano Sea Wind II.

O estado de São Paulo lidera o quantitativo com 18 veleiros, seguido pelo Rio de Janeiro com 14; Bahia e Pernambuco empatados com 12 cada; Paraná e Santa Catarina com oito; Rio Grande do Sul com sete; Espírito Santo com três; Rio Grande do Norte e Goiás com dois; além de Paraíba, Sergipe e Piauí com um representante cada.

Incentivo náutico para as novas gerações

A aproximação do público infanto-juvenil com o universo marítimo integra as prioridades da agenda da Refeno. No dia 10 de setembro, estudantes da rede pública metropolitana realizarão uma visita guiada às dependências do Cabanga, promovida pelo próprio instituto.

Antes da largada oficial no dia 19, a Avenida Rio Branco, no Marco Zero, receberá a esquete infantil Hélio e o vento do mar, concebida por Cleyton Cabral.

Paralelamente, em Fernando de Noronha, o Instituto Cabanga realizará entre os dias 14 e 18 de setembro a Oficina de Roda Rítmica nas dependências do Centro Educacional Infantil Bem-me-quer.

Os detalhes do principal evento de vela oceânica da América Latina foram divulgados em entrevista coletiva nesta quarta-feira (9) - Divulgação

Realizado pela terceira vez consecutiva, o projeto Refeninho ocorrerá no dia 22, proporcionando a crianças e jovens noronhenses um passeio náutico supervisionado pelo ICMBio. A vivência estimula a cultura marítima, a preservação ambiental e a conscientização sobre a ecologia do arquipélago.

Completando as iniciativas inclusivas, o evento promoverá no dia 13 o Refeno para Todos, voltado à visitação de pessoas neurodivergentes aos veleiros atracados no clube.

Compromisso socioambiental

A programação em solo noronhense abrangerá diversas frentes de impacto social e ecológico encabeçadas pelo Instituto Cabanga.

Destacam-se o mutirão veterinário em parceria com a vigilância sanitária local no dia 21; a mobilização do World Cleanup Day 2026 com limpeza na Praia do Porto Santo Antônio; prestação de serviços de saúde no Hospital São Lucas; suporte assistencial nas escolas locais; e atendimento jurídico junto à Casa de Justiça e Cidadania.

O cronograma prevê ainda a doação de volumes literários à Biblioteca Pública Distrital Heleno Armando, somada a oficinas de redação criativa na Escola Estadual Fernando de Noronha.

Agenda cultural movimenta o evento

Muito antes do tiro de largada, o Cabanga sediará uma extensa agenda festiva e acadêmica voltada a tripulantes e associados.

A abertura solene está marcada para o dia 12 de setembro na Quadra Carlos Russell, englobando feijoada aberta, roda de samba, apresentações de Rafa e Pipo Marques, além de Kelly Oliveira.

Os dias subsequentes trarão palestras temáticas sobre navegação, destacando “Embarcação Atrevida - Histórias e Desafios”, ministrada por Átila Bohm; “Da Refeno ao Caribe!”, por Ademir de Miranda (Gigante); e “O que aprendi morando no mar”, com Adriano #Sal.

Completam a programação a Noite da MPB com Amanda Rodrigues; rodas de samba com Eco do Boteco & Churrasco do Sul; o painel sobre a regata Globe 40 com Luiz Bolina e José Guilherme; e o show de rock da Downtown Band.

A Festa Oficial da 37ª Refeno ocorrerá em 17 de setembro, contando com intervenções do maestro Spok e show principal de Tony Garrido.

No dia 18, o meteorologista Giovani Dolif conduzirá a palestra técnica de preparação meteorológica antes da saída rumo ao mar.

Até o momento, a 37ª edição contabiliza 94 barcos inscritos, representando 13 estados da federação e quatro nações estrangeiras - Divulgação

A partida oficial

O início da regata está agendado para as 12h do dia 19 de setembro, no Marco Zero recifense. Uma estrutura festiva ocorrerá no local entre 11h e 14h, contemplando desfile de bonecos gigantes, números artísticos da escola de samba Gigante do Samba e números musicais da Banda da Escola de Aprendizes-Marinheiros.

A travessia de 300 milhas náuticas reunirá o talento dos velejadores no oceano e o entusiasmo do público em terra, confirmando a relevância do certame no calendário oficial da capital.

Recepção festiva em Noronha

As comemorações no arquipélago antecipam a chegada dos barcos. Em 21 de setembro, a Praça do Carmo e o Porto Santo Antônio acolherão as delegações com apresentações da DJ Flávia Pessoa, do grupo Mulheres que Bailam, do Maracatu Nação Noronha, além dos músicos Nego Noronha, Digão (da banda Raimundos) e Sony Bass.

A solenidade de premiação ocorrerá no dia 23 no emblemático Museu do Tubarão, encerrando oficialmente as atividades com espetáculos musicais tradicionais.

O cronograma deste ano contempla ainda outras duas inovações: a implementação do troféu Fita Dourada - Divulgação

Relação de vencedores da Fita Azul na última década