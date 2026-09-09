Plaza Shopping recebe ação do CVV em alusão ao Setembro Amarelo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Centro de Valorização da Vida realiza atendimento presencial em shopping do Recife com foco na importância da escuta acolhedora.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Plaza Shopping, localizado no Recife, recebe nesta quinta (10) e sexta-feira (11) uma ação do Centro de Valorização da Vida (CVV) integrada à campanha do Setembro Amarelo. Das 14h às 18h, voluntários da instituição marcam presença no mall para conversar com o público, divulgar o trabalho realizado pelo serviço e debater a importância do acolhimento e da presença para quem enfrenta sofrimento emocional.

A iniciativa deste ano tem como mote "Escutar é estar presente", destacando que a disponibilidade para ouvir sem julgamentos representa um gesto de cuidado diante de rotinas marcadas por pressa e tecnologia. De acordo com o CVV, o suporte busca oferecer um espaço seguro onde pessoas em momentos difíceis possam falar livremente, sem a necessidade de respostas prontas ou soluções imediatas.

Atendimento e apoio emocional gratuito



Durante a passagem pelo centro de compras, os voluntários informam o público sobre as modalidades de contato oferecidas pela entidade. O CVV presta apoio emocional sigiloso e gratuito durante 24 horas por dia por meio do telefone 188, além de disponibilizar canais de atendimento por chat e e-mail em sua página oficial na internet.

Fundada há mais de 60 anos, a instituição atua na prevenção do suicídio por meio do trabalho de voluntários capacitados. Somente no último ano, o serviço registrou cerca de 2 milhões de apoios prestados em todo o país, contando com uma base de aproximadamente 3.200 voluntários ativos.

Serviço

