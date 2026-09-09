Plaza Shopping recebe ação do CVV em alusão ao Setembro Amarelo
Centro de Valorização da Vida realiza atendimento presencial em shopping do Recife com foco na importância da escuta acolhedora.
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O Plaza Shopping, localizado no Recife, recebe nesta quinta (10) e sexta-feira (11) uma ação do Centro de Valorização da Vida (CVV) integrada à campanha do Setembro Amarelo. Das 14h às 18h, voluntários da instituição marcam presença no mall para conversar com o público, divulgar o trabalho realizado pelo serviço e debater a importância do acolhimento e da presença para quem enfrenta sofrimento emocional.
A iniciativa deste ano tem como mote "Escutar é estar presente", destacando que a disponibilidade para ouvir sem julgamentos representa um gesto de cuidado diante de rotinas marcadas por pressa e tecnologia. De acordo com o CVV, o suporte busca oferecer um espaço seguro onde pessoas em momentos difíceis possam falar livremente, sem a necessidade de respostas prontas ou soluções imediatas.
Atendimento e apoio emocional gratuito
Durante a passagem pelo centro de compras, os voluntários informam o público sobre as modalidades de contato oferecidas pela entidade. O CVV presta apoio emocional sigiloso e gratuito durante 24 horas por dia por meio do telefone 188, além de disponibilizar canais de atendimento por chat e e-mail em sua página oficial na internet.
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Fundada há mais de 60 anos, a instituição atua na prevenção do suicídio por meio do trabalho de voluntários capacitados. Somente no último ano, o serviço registrou cerca de 2 milhões de apoios prestados em todo o país, contando com uma base de aproximadamente 3.200 voluntários ativos.
Serviço
- Ação do CVV – Setembro Amarelo no Plaza Shopping
- Data: 10 e 11 de setembro de 2026
- Horário: Das 14h às 18h
- Local: Plaza Shopping (Recife/PE)
- Acesso: Gratuito