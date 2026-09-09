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Plaza Shopping recebe ação do CVV em alusão ao Setembro Amarelo

Centro de Valorização da Vida realiza atendimento presencial em shopping do Recife com foco na importância da escuta acolhedora.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/09/2026 às 11:10 | Atualizado em 09/09/2026 às 11:11
O Plaza Shopping recebe, nesta quinta (10) e sexta (11), uma ação do Centro de Valorização da Vida (CVV)
O Plaza Shopping recebe, nesta quinta (10) e sexta (11), uma ação do Centro de Valorização da Vida (CVV) - Divulgação/Acervo CVV

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O Plaza Shopping, localizado no Recife, recebe nesta quinta (10) e sexta-feira (11) uma ação do Centro de Valorização da Vida (CVV) integrada à campanha do Setembro Amarelo. Das 14h às 18h, voluntários da instituição marcam presença no mall para conversar com o público, divulgar o trabalho realizado pelo serviço e debater a importância do acolhimento e da presença para quem enfrenta sofrimento emocional.

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A iniciativa deste ano tem como mote "Escutar é estar presente", destacando que a disponibilidade para ouvir sem julgamentos representa um gesto de cuidado diante de rotinas marcadas por pressa e tecnologia. De acordo com o CVV, o suporte busca oferecer um espaço seguro onde pessoas em momentos difíceis possam falar livremente, sem a necessidade de respostas prontas ou soluções imediatas.

Atendimento e apoio emocional gratuito

Durante a passagem pelo centro de compras, os voluntários informam o público sobre as modalidades de contato oferecidas pela entidade. O CVV presta apoio emocional sigiloso e gratuito durante 24 horas por dia por meio do telefone 188, além de disponibilizar canais de atendimento por chat e e-mail em sua página oficial na internet.

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Fundada há mais de 60 anos, a instituição atua na prevenção do suicídio por meio do trabalho de voluntários capacitados. Somente no último ano, o serviço registrou cerca de 2 milhões de apoios prestados em todo o país, contando com uma base de aproximadamente 3.200 voluntários ativos.

Serviço

  • Ação do CVV – Setembro Amarelo no Plaza Shopping
  • Data: 10 e 11 de setembro de 2026
  • Horário: Das 14h às 18h
  • Local: Plaza Shopping (Recife/PE)
  • Acesso: Gratuito

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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