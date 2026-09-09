Pianista Bruno Hrabovsky apresenta tributo ao Queen no Teatro de Santa Isabel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O músico curitibano sobe ao palco do teatro recifense nos dias 11 e 12 de setembro para duas apresentações do projeto Rock ao Piano.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O pianista Bruno Hrabovsky desembarca novamente no Recife para apresentar um de seus recitais mais elogiados, o projeto "Rock ao Piano - Especial Queen". As apresentações acontecem nos dias 11 e 12 de setembro, às 19h, no Teatro de Santa Isabel, localizado no bairro de Santo Antônio, na área central da capital pernambucana.

Esta é a quinta vez que o músico curitibano passa pelo Recife com suas turnês instrumentais, mantendo a tradição de ocupar o principal teatro público da cidade. A escolha do espaço se deve, em grande parte, à presença do piano de cauda Steinway & Sons pertencente ao acervo do teatro histórico. "O teatro é lindíssimo, tem uma acústica muito especial e o Steinway se encontra em ótimas condições. É uma alegria poder tocar nesse palco", destaca o artista.

Cronologia e bastidores do repertório



Criado originalmente em 2013, o projeto "Rock ao Piano" ganhou um desdobramento exclusivo dedicado à obra do Queen em 2022, após ter sua estreia adiada devido à pandemia. Para estruturar o espetáculo, o pianista optou por seguir uma linha cronológica rigorosa que mapeia a trajetória discográfica da banda britânica desde o álbum de estreia, lançado em 1973, até os registros póstumos da década de 1990.

O programa instrumental contempla seleções minuciosas que incluem pelo menos uma composição de cada um dos quatro integrantes do grupo. Entre as faixas interpretadas estão clássicos como "Bohemian Rhapsody", "Love of My Life", "Under Pressure" e "Radio Ga Ga", intercaladas por faixas menos óbvias escolhidas para ilustrar a evolução sonora da banda ao longo dos anos.

Serviço

