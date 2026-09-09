Pianista Bruno Hrabovsky apresenta tributo ao Queen no Teatro de Santa Isabel
O músico curitibano sobe ao palco do teatro recifense nos dias 11 e 12 de setembro para duas apresentações do projeto Rock ao Piano.
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O pianista Bruno Hrabovsky desembarca novamente no Recife para apresentar um de seus recitais mais elogiados, o projeto "Rock ao Piano - Especial Queen". As apresentações acontecem nos dias 11 e 12 de setembro, às 19h, no Teatro de Santa Isabel, localizado no bairro de Santo Antônio, na área central da capital pernambucana.
Esta é a quinta vez que o músico curitibano passa pelo Recife com suas turnês instrumentais, mantendo a tradição de ocupar o principal teatro público da cidade. A escolha do espaço se deve, em grande parte, à presença do piano de cauda Steinway & Sons pertencente ao acervo do teatro histórico. "O teatro é lindíssimo, tem uma acústica muito especial e o Steinway se encontra em ótimas condições. É uma alegria poder tocar nesse palco", destaca o artista.
Cronologia e bastidores do repertório
Criado originalmente em 2013, o projeto "Rock ao Piano" ganhou um desdobramento exclusivo dedicado à obra do Queen em 2022, após ter sua estreia adiada devido à pandemia. Para estruturar o espetáculo, o pianista optou por seguir uma linha cronológica rigorosa que mapeia a trajetória discográfica da banda britânica desde o álbum de estreia, lançado em 1973, até os registros póstumos da década de 1990.
O programa instrumental contempla seleções minuciosas que incluem pelo menos uma composição de cada um dos quatro integrantes do grupo. Entre as faixas interpretadas estão clássicos como "Bohemian Rhapsody", "Love of My Life", "Under Pressure" e "Radio Ga Ga", intercaladas por faixas menos óbvias escolhidas para ilustrar a evolução sonora da banda ao longo dos anos.
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Serviço
- Rock ao Piano - Especial Queen, com Bruno Hrabovsky
- Datas: Sexta-feira (11) e sábado (12) de setembro
- Horário: 19h
- Local: Teatro de Santa Isabel
- Endereço: Praça da República, S/N, Santo Antônio, Recife – PE
- Ingressos: R$ 60 a R$ 90 (inteira) e R$ 30 a R$ 45 (meia-entrada), disponíveis na plataforma Guichê Web