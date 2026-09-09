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Mercado Capitão celebra 50ª edição com arte, música e marcas autorais no Recife

Evento na Rua Capitão Lima comemora marco com programação especial, oficina criativa, show ao vivo e participação do artista Raoni Assis.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/09/2026 às 16:01
No clima de fim de ano, Mercado Capitão ocupa o centro do Recife com arte, música e criação local
No clima de fim de ano, Mercado Capitão ocupa o centro do Recife com arte, música e criação local - Divulgação/Sarah Chamié

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O Mercado Capitão comemora sua 50ª edição neste domingo (13), das 10h às 19h, na Rua Capitão Lima, bairro de Santo Amaro. O evento reúne marcas independentes, gastronomia e intervenções artísticas para movimentar a economia criativa e a ocupação cultural do centro da capital pernambucana.

A edição comemorativa traz como convidado especial o artista visual, ilustrador e quadrinista Raoni Assis. Conhecido por seu trabalho que dialoga com a memória e o cotidiano, o olindense expõe quadros e estudos, além de comercializar a reedição de seu quadrinho "Azul Marinhos" e realizar desenhos ao vivo para o público.

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Programação e oficinas gratuitas

O evento inicia as comemorações às 10h30 com um brinde coletivo acompanhado por expositores e visitantes. Logo em seguida, às 11h, o Coletivo Mãos Talentosas ministra uma oficina de papel machê com materiais inclusos e acesso livre, sem necessidade de inscrição prévia.

A partir das 15h, a programação musical da área externa fica por conta de Heitor Costa. O espaço reúne ainda expositores de segmentos como cerâmica, moda autoral, design sustentável, papelaria e publicações independentes, além do cardápio oferecido pela Casa Capitão.

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Serviço

  • 50ª edição do Mercado Capitão
  • Data: Domingo, 13 de setembro de 2026
  • Horário: Das 10h às 19h
  • Local: Casa Capitão
  • Endereço: Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife – PE
  • Entrada: Gratuita
  • Informações: @mercadocapitao124

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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