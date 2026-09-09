Mercado Capitão celebra 50ª edição com arte, música e marcas autorais no Recife
Evento na Rua Capitão Lima comemora marco com programação especial, oficina criativa, show ao vivo e participação do artista Raoni Assis.
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O Mercado Capitão comemora sua 50ª edição neste domingo (13), das 10h às 19h, na Rua Capitão Lima, bairro de Santo Amaro. O evento reúne marcas independentes, gastronomia e intervenções artísticas para movimentar a economia criativa e a ocupação cultural do centro da capital pernambucana.
A edição comemorativa traz como convidado especial o artista visual, ilustrador e quadrinista Raoni Assis. Conhecido por seu trabalho que dialoga com a memória e o cotidiano, o olindense expõe quadros e estudos, além de comercializar a reedição de seu quadrinho "Azul Marinhos" e realizar desenhos ao vivo para o público.
Programação e oficinas gratuitas
O evento inicia as comemorações às 10h30 com um brinde coletivo acompanhado por expositores e visitantes. Logo em seguida, às 11h, o Coletivo Mãos Talentosas ministra uma oficina de papel machê com materiais inclusos e acesso livre, sem necessidade de inscrição prévia.
A partir das 15h, a programação musical da área externa fica por conta de Heitor Costa. O espaço reúne ainda expositores de segmentos como cerâmica, moda autoral, design sustentável, papelaria e publicações independentes, além do cardápio oferecido pela Casa Capitão.
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Serviço
- 50ª edição do Mercado Capitão
- Data: Domingo, 13 de setembro de 2026
- Horário: Das 10h às 19h
- Local: Casa Capitão
- Endereço: Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife – PE
- Entrada: Gratuita
- Informações: @mercadocapitao124