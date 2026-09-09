Inscrições abertas para projeto gratuito de fotografia e patrimônio histórico
Projeto Pernambuco Sacro oferece formação híbrida com aulas teóricas e visitas guiadas a igrejas em Recife e Olinda, culminando em exposição.
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Amantes da fotografia e do patrimônio histórico já podem se inscrever no projeto "Pernambuco Sacro: Fotografia e História", que oferece vagas gratuitas para uma formação focada em arquitetura sacra e técnicas fotográficas. As inscrições seguem abertas até o dia 18 de setembro, com aulas previstas para iniciar no dia 3 de outubro.
Com carga horária de 30 horas, a iniciativa combina atividades on-line e encontros práticos em campo. O programa é estruturado em quatro eixos principais: fundamentos técnicos da fotografia, fotografia litúrgica, leitura arquitetônica de templos e a história das igrejas e de Pernambuco.
Aulas práticas e percurso formativo
O roteiro prático do projeto prevê visitas guiadas a oito igrejas históricas situadas em Recife e Olinda, com transporte gratuito garantido aos participantes durante as aulas de campo. A idealizadora da iniciativa, a fotógrafa e produtora audiovisual Jennyfhem Mendonça, aponta que a proposta busca fortalecer o olhar sobre o patrimônio local por meio da pesquisa e da imagem.
Além da formação técnica, o projeto contempla um desdobramento artístico. Ao final das atividades, uma seleção das fotografias produzidas pelos alunos integrará uma exposição aberta ao público, em local que será divulgado posteriormente pela organização.
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Seleção e público-alvo
O processo seletivo disponibiliza 20 vagas gratuitas, com reserva de parte das oportunidades para pessoas com deficiência, estudantes e pessoas de baixa renda. A iniciativa é realizada com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE).
Serviço
- Projeto Pernambuco Sacro: Fotografia e História
- Inscrições: De 8 a 18 de setembro
- Início das atividades: 3 de outubro
- Horário das aulas: Sábados, das 15h às 17h
- Carga horária: 30 horas
- Formato: Híbrido (atividades on-line e presenciais)
- Valor: Gratuito
- Inscrições e informações: Perfil do Instagram @pjpernambuco.sacro ou pelo telefone (81) 99255-8479