fechar
Agenda | Notícia

Inscrições abertas para projeto gratuito de fotografia e patrimônio histórico

Projeto Pernambuco Sacro oferece formação híbrida com aulas teóricas e visitas guiadas a igrejas em Recife e Olinda, culminando em exposição.

Por Bianca Tavares Publicado em 09/09/2026 às 12:07
Intervenções no Pátio do Carmo e no entorno da Basílica têm investimento de R$ 5,8 milhões; Restauração da fachada será iniciada após aprovação dos órgãos de patrimônio
Intervenções no Pátio do Carmo e no entorno da Basílica têm investimento de R$ 5,8 milhões; Restauração da fachada será iniciada após aprovação dos órgãos de patrimônio - Marlon Diego/Prefeitura do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Amantes da fotografia e do patrimônio histórico já podem se inscrever no projeto "Pernambuco Sacro: Fotografia e História", que oferece vagas gratuitas para uma formação focada em arquitetura sacra e técnicas fotográficas. As inscrições seguem abertas até o dia 18 de setembro, com aulas previstas para iniciar no dia 3 de outubro.

Com carga horária de 30 horas, a iniciativa combina atividades on-line e encontros práticos em campo. O programa é estruturado em quatro eixos principais: fundamentos técnicos da fotografia, fotografia litúrgica, leitura arquitetônica de templos e a história das igrejas e de Pernambuco.

Leia Também

Aulas práticas e percurso formativo

O roteiro prático do projeto prevê visitas guiadas a oito igrejas históricas situadas em Recife e Olinda, com transporte gratuito garantido aos participantes durante as aulas de campo. A idealizadora da iniciativa, a fotógrafa e produtora audiovisual Jennyfhem Mendonça, aponta que a proposta busca fortalecer o olhar sobre o patrimônio local por meio da pesquisa e da imagem.

Além da formação técnica, o projeto contempla um desdobramento artístico. Ao final das atividades, uma seleção das fotografias produzidas pelos alunos integrará uma exposição aberta ao público, em local que será divulgado posteriormente pela organização.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Seleção e público-alvo

O processo seletivo disponibiliza 20 vagas gratuitas, com reserva de parte das oportunidades para pessoas com deficiência, estudantes e pessoas de baixa renda. A iniciativa é realizada com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE).

Serviço

  • Projeto Pernambuco Sacro: Fotografia e História
  • Inscrições: De 8 a 18 de setembro
  • Início das atividades: 3 de outubro
  • Horário das aulas: Sábados, das 15h às 17h
  • Carga horária: 30 horas
  • Formato: Híbrido (atividades on-line e presenciais)
  • Valor: Gratuito
  • Inscrições e informações: Perfil do Instagram @pjpernambuco.sacro ou pelo telefone (81) 99255-8479

Leia também

Espetáculo inspirado no universo de Clarice Lispector estreia no Recife
agnenda

Espetáculo inspirado no universo de Clarice Lispector estreia no Recife
Circuito das Estações desembarca em Recife com a etapa Primavera
corrida

Circuito das Estações desembarca em Recife com a etapa Primavera

Compartilhe

Tags

Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Siga Bianca Tavares