Indicado ao Grammy, Pedro Emílio leva turnê "Vende-se Lembrança" a Recife

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Indicado ao prêmio internacional, Pedro Emílio apresenta o repertório do álbum Vende-se Lembrança em show intimista no Terra Café Bar.

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O cantor e compositor Pedro Emílio desembarca no Recife no dia 27 de setembro para apresentar o show em formato voz e violão no Terra Café Bar. A apresentação integra a turnê nacional do novo álbum, Vende-se Lembrança, e reúne canções inéditas ao lado de faixas do disco Enquanto os Distraídos Amam, trabalho que rendeu ao artista uma indicação ao Grammy Latino.

Com uma estética que transita entre a MPB, o R&B, o soul e o pop contemporâneo, o repertório do novo álbum aborda vivências cotidianas, afetos e relações humanas. No formato ao vivo, a proposta intimista coloca a interpretação e a instrumentação reduzida no centro da experiência, aproximando o público das composições.

Roteiro pelo Nordeste



A passagem pelo Recife faz parte de um circuito de apresentações que o artista realiza na região Nordeste. Antes de subir ao palco na capital pernambucana, Pedro Emílio passa por Fortaleza, no dia 24 de setembro, e por João Pessoa, no dia 26. A turnê contempla diferentes capitais do país e novas datas devem ser divulgadas em breve pelos canais oficiais da produção.

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