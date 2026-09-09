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Indicado ao Grammy, Pedro Emílio leva turnê "Vende-se Lembrança" a Recife

Indicado ao prêmio internacional, Pedro Emílio apresenta o repertório do álbum Vende-se Lembrança em show intimista no Terra Café Bar.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/09/2026 às 12:29 | Atualizado em 09/09/2026 às 13:06
O cantor e compositor Pedro Emílio chega a Recife no dia 27 de setembro para apresentar o show "Voz e Violão"
O cantor e compositor Pedro Emílio chega a Recife no dia 27 de setembro para apresentar o show "Voz e Violão" - Divulgação

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O cantor e compositor Pedro Emílio desembarca no Recife no dia 27 de setembro para apresentar o show em formato voz e violão no Terra Café Bar. A apresentação integra a turnê nacional do novo álbum, Vende-se Lembrança, e reúne canções inéditas ao lado de faixas do disco Enquanto os Distraídos Amam, trabalho que rendeu ao artista uma indicação ao Grammy Latino.

Com uma estética que transita entre a MPB, o R&B, o soul e o pop contemporâneo, o repertório do novo álbum aborda vivências cotidianas, afetos e relações humanas. No formato ao vivo, a proposta intimista coloca a interpretação e a instrumentação reduzida no centro da experiência, aproximando o público das composições.

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Roteiro pelo Nordeste

A passagem pelo Recife faz parte de um circuito de apresentações que o artista realiza na região Nordeste. Antes de subir ao palco na capital pernambucana, Pedro Emílio passa por Fortaleza, no dia 24 de setembro, e por João Pessoa, no dia 26. A turnê contempla diferentes capitais do país e novas datas devem ser divulgadas em breve pelos canais oficiais da produção.

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Serviço

  • Pedro Emílio em Recife – Turnê Vende-se Lembrança
  • Data: 27 de setembro
  • Horário: Das 16h às 21h
  • Local: Terra Café Bar
  • Endereço: Rua Bispo Cardoso Ayres, 467 – Boa Vista, Recife – PE
  • Ingressos e informações: Sympla

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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