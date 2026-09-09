Festival geek e pop reúne artistas independentes e gastronomia asiática no Recife

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A segunda semana do Festival Ilustra Plaza ocupa o jardim do piso L2 do Plaza Shopping com feira de criadores, desfiles e atividades interativas.

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O Plaza Shopping recebe a segunda semana do Festival Ilustra Plaza, evento gratuito voltado aos universos geek, pop e asiático. A programação segue até o próximo domingo (13), oferecendo ao público do Recife uma imersão na economia criativa, na cultura pop e na culinária oriental.

Montado no jardim do piso L2, o festival reúne estandes de criadores independentes, lojas temáticas e opções gastronômicas inspiradas em diferentes países asiáticos. De acordo com a organização, a proposta busca aproximar os visitantes de produções autorais e fortalecer o cenário cultural independente na capital pernambucana.

Feira criativa e atrações culturais



A programação diária do evento conta com exibições de vídeos, desafios de games, karaokê, quizzes temáticos, torneios e apresentações de K-pop. Entre os destaques da agenda estão o desfile cosplay marcado para o domingo e atividades interativas de dança.

O espaço reúne dezenas de artistas e criadores independentes com trabalhos voltados para ilustração e quadrinhos. Além da produção gráfica, o público encontra lojas especializadas em produtos voltados para a cultura pop e o universo geek.

Culinária oriental e expositores



A praça de alimentação temporária do evento aposta em pratos tradicionais e contemporâneos da culinária asiática, com itens como lámen, onigiri, takoyaki, guioza, mochi, taiyaki, doces e pratos típicos da culinária japonesa e coreana.

Lojas e operações presentes no evento



Korea Shop

Bakamoon

Sebo do Anderson/Nerdpoesia

Geek Mundo

Top Games

Banca Zapp

Artistas independentes confirmados



Mari Ilustra

Carlos Eduardo Cunha

Magrelissa

Ricardo Alencastro

Befox

Deborah Barbosa

Roberta Cirne

André Santana Ilustra

Olga

Dessamore

Danielle Jaimes

MM Laís

Hanny Ilustra

Ushi no Musume

Mari Petrovana

Mi Montero

Giulianna Miranda

Gabriella Sousa

Clara Azevedo

Naomí Brandão

Rayan Vinícius

Mavis

Serviço



Festival Ilustra Plaza no Plaza Shopping