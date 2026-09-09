Festival geek e pop reúne artistas independentes e gastronomia asiática no Recife
A segunda semana do Festival Ilustra Plaza ocupa o jardim do piso L2 do Plaza Shopping com feira de criadores, desfiles e atividades interativas.
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O Plaza Shopping recebe a segunda semana do Festival Ilustra Plaza, evento gratuito voltado aos universos geek, pop e asiático. A programação segue até o próximo domingo (13), oferecendo ao público do Recife uma imersão na economia criativa, na cultura pop e na culinária oriental.
Montado no jardim do piso L2, o festival reúne estandes de criadores independentes, lojas temáticas e opções gastronômicas inspiradas em diferentes países asiáticos. De acordo com a organização, a proposta busca aproximar os visitantes de produções autorais e fortalecer o cenário cultural independente na capital pernambucana.
Feira criativa e atrações culturais
A programação diária do evento conta com exibições de vídeos, desafios de games, karaokê, quizzes temáticos, torneios e apresentações de K-pop. Entre os destaques da agenda estão o desfile cosplay marcado para o domingo e atividades interativas de dança.
O espaço reúne dezenas de artistas e criadores independentes com trabalhos voltados para ilustração e quadrinhos. Além da produção gráfica, o público encontra lojas especializadas em produtos voltados para a cultura pop e o universo geek.
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Culinária oriental e expositores
A praça de alimentação temporária do evento aposta em pratos tradicionais e contemporâneos da culinária asiática, com itens como lámen, onigiri, takoyaki, guioza, mochi, taiyaki, doces e pratos típicos da culinária japonesa e coreana.
Lojas e operações presentes no evento
- Korea Shop
- Bakamoon
- Sebo do Anderson/Nerdpoesia
- Geek Mundo
- Top Games
- Banca Zapp
Artistas independentes confirmados
- Mari Ilustra
- Carlos Eduardo Cunha
- Magrelissa
- Ricardo Alencastro
- Befox
- Deborah Barbosa
- Roberta Cirne
- André Santana Ilustra
- Olga
- Dessamore
- Danielle Jaimes
- MM Laís
- Hanny Ilustra
- Ushi no Musume
- Mari Petrovana
- Mi Montero
- Giulianna Miranda
- Gabriella Sousa
- Clara Azevedo
- Naomí Brandão
- Rayan Vinícius
- Mavis
Serviço
Festival Ilustra Plaza no Plaza Shopping
- Data: De 10 a 13 de setembro de 2026
- Horário: Das 15h às 22h (quinta a sábado) e das 15h às 21h (domingo)
- Local: Jardim do piso L2 — Plaza Shopping
- Endereço: Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife – PE
- Acesso: Gratuito