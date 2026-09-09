fechar
Agenda | Notícia

Festival geek e pop reúne artistas independentes e gastronomia asiática no Recife

A segunda semana do Festival Ilustra Plaza ocupa o jardim do piso L2 do Plaza Shopping com feira de criadores, desfiles e atividades interativas.

Por Bianca Tavares Publicado em 09/09/2026 às 16:17
Festival geek e pop reúne artistas independentes e gastronomia asiática no Recife
Festival geek e pop reúne artistas independentes e gastronomia asiática no Recife - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Plaza Shopping recebe a segunda semana do Festival Ilustra Plaza, evento gratuito voltado aos universos geek, pop e asiático. A programação segue até o próximo domingo (13), oferecendo ao público do Recife uma imersão na economia criativa, na cultura pop e na culinária oriental.

Montado no jardim do piso L2, o festival reúne estandes de criadores independentes, lojas temáticas e opções gastronômicas inspiradas em diferentes países asiáticos. De acordo com a organização, a proposta busca aproximar os visitantes de produções autorais e fortalecer o cenário cultural independente na capital pernambucana.

Leia Também

Feira criativa e atrações culturais

A programação diária do evento conta com exibições de vídeos, desafios de games, karaokê, quizzes temáticos, torneios e apresentações de K-pop. Entre os destaques da agenda estão o desfile cosplay marcado para o domingo e atividades interativas de dança.

O espaço reúne dezenas de artistas e criadores independentes com trabalhos voltados para ilustração e quadrinhos. Além da produção gráfica, o público encontra lojas especializadas em produtos voltados para a cultura pop e o universo geek.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Culinária oriental e expositores

A praça de alimentação temporária do evento aposta em pratos tradicionais e contemporâneos da culinária asiática, com itens como lámen, onigiri, takoyaki, guioza, mochi, taiyaki, doces e pratos típicos da culinária japonesa e coreana.

Lojas e operações presentes no evento

  • Korea Shop
  • Bakamoon
  • Sebo do Anderson/Nerdpoesia
  • Geek Mundo
  • Top Games
  • Banca Zapp

Artistas independentes confirmados

  • Mari Ilustra
  • Carlos Eduardo Cunha
  • Magrelissa
  • Ricardo Alencastro
  • Befox
  • Deborah Barbosa
  • Roberta Cirne
  • André Santana Ilustra
  • Olga
  • Dessamore
  • Danielle Jaimes
  • MM Laís
  • Hanny Ilustra
  • Ushi no Musume
  • Mari Petrovana
  • Mi Montero
  • Giulianna Miranda
  • Gabriella Sousa
  • Clara Azevedo
  • Naomí Brandão
  • Rayan Vinícius
  • Mavis

Serviço

Festival Ilustra Plaza no Plaza Shopping

  • Data: De 10 a 13 de setembro de 2026
  • Horário: Das 15h às 22h (quinta a sábado) e das 15h às 21h (domingo)
  • Local: Jardim do piso L2 — Plaza Shopping
  • Endereço: Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte, Recife – PE
  • Acesso: Gratuito

Leia também

Inscrições abertas para projeto gratuito de fotografia e patrimônio histórico
agenda

Inscrições abertas para projeto gratuito de fotografia e patrimônio histórico
Indicado ao Grammy, Pedro Emílio leva turnê "Vende-se Lembrança" a Recife
agenda

Indicado ao Grammy, Pedro Emílio leva turnê "Vende-se Lembrança" a Recife

Compartilhe

Tags

Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Siga Bianca Tavares