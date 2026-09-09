Exposição de Pedro Índio transforma folguedos pernambucanos em arte no Compaz Ariano Suassuna
Mostra de Pedro Índio reúne pinturas inspiradas em manifestações da cultura popular do estado e segue em cartaz no Recife até outubro.
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As cores, os movimentos e a ancestralidade das manifestações populares de Pernambuco ganham destaque na exposição "Pernambuco: Folclore e Folguedos", em cartaz na Galeria Pedra do Reino, localizada no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. A visitação gratuita segue aberta ao público diariamente até o dia 4 de outubro de 2026.
Assinada pelo artista Pedro Índio — pintor, escultor e músico descendente do povo Fulni-ô —, a mostra reúne obras que retratam expressões tradicionais como maracatu, frevo, pastoril e ciranda. Nas telas, personagens, indumentárias e ritos são representados por meio de uma linguagem que transita entre o realismo e o simbolismo, valorizando a memória e a força coletiva dos mestres e brincantes que mantêm essas tradições vivas.
Diálogo entre artes visuais e literatura
A iniciativa está diretamente relacionada ao livro homônimo lançado pelo artista, que reúne 35 obras e pesquisas sobre o patrimônio cultural pernambucano, contando com textos do historiador Antonio Campos e recursos de acessibilidade, como audiodescrição e tradução para o inglês. Para a curadora e gerente da galeria, Ana Veloso, a mostra convida o público a reconhecer a diversidade e a renovação dessas manifestações ao longo do tempo.
Serviço
- Exposição “Pernambuco: Folclore e Folguedos”, de Pedro Índio
- Período: Até 4 de outubro de 2026
- Visitação: Diariamente, das 9h às 17h
- Local: Galeria Pedra do Reino — Compaz Ariano Suassuna
- Endereço: Avenida General San Martin, 1.208, Cordeiro, Recife – PE
- Entrada: Gratuita