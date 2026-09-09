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Exposição de Pedro Índio transforma folguedos pernambucanos em arte no Compaz Ariano Suassuna

Mostra de Pedro Índio reúne pinturas inspiradas em manifestações da cultura popular do estado e segue em cartaz no Recife até outubro.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 09/09/2026 às 15:55
Exposição gratuita no Compaz Ariano Suassuna retrata folguedos pernambucanos
Exposição gratuita no Compaz Ariano Suassuna retrata folguedos pernambucanos - Divulgação

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As cores, os movimentos e a ancestralidade das manifestações populares de Pernambuco ganham destaque na exposição "Pernambuco: Folclore e Folguedos", em cartaz na Galeria Pedra do Reino, localizada no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. A visitação gratuita segue aberta ao público diariamente até o dia 4 de outubro de 2026.

Assinada pelo artista Pedro Índio — pintor, escultor e músico descendente do povo Fulni-ô —, a mostra reúne obras que retratam expressões tradicionais como maracatu, frevo, pastoril e ciranda. Nas telas, personagens, indumentárias e ritos são representados por meio de uma linguagem que transita entre o realismo e o simbolismo, valorizando a memória e a força coletiva dos mestres e brincantes que mantêm essas tradições vivas.

Diálogo entre artes visuais e literatura

A iniciativa está diretamente relacionada ao livro homônimo lançado pelo artista, que reúne 35 obras e pesquisas sobre o patrimônio cultural pernambucano, contando com textos do historiador Antonio Campos e recursos de acessibilidade, como audiodescrição e tradução para o inglês. Para a curadora e gerente da galeria, Ana Veloso, a mostra convida o público a reconhecer a diversidade e a renovação dessas manifestações ao longo do tempo.

Serviço

  • Exposição “Pernambuco: Folclore e Folguedos”, de Pedro Índio
  • Período: Até 4 de outubro de 2026
  • Visitação: Diariamente, das 9h às 17h
  • Local: Galeria Pedra do Reino — Compaz Ariano Suassuna
  • Endereço: Avenida General San Martin, 1.208, Cordeiro, Recife – PE
  • Entrada: Gratuita

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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