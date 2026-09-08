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"Viva Marília": confira a estreia do documentário que celebra a trajetória de Marília Pêra

Produção narrada pela própria Marília Pêra reúne imagens de arquivo e registros raros para revisitar décadas da carreira da artista!

Por Eduarda Barreto Publicado em 09/09/2026 às 9:49
Atriz Marília Pêra
Atriz Marília Pêra - Divulgação/Arquivo Pessoal Marília Pêra

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A vida e a obra de Marília Pêra ganham um novo olhar nas telas de cinema com “Viva Marília”, documentário que revisita a trajetória de uma das grandes artistas da cultura brasileira.

Narrado pela própria atriz, o filme conduz o público por diferentes momentos de sua vida pessoal e profissional e recupera uma carreira marcada pela versatilidade, pela disciplina e pela dedicação às artes.

Com estreia nacional marcada para 10 de setembro, o longa reúne exclusivamente materiais de arquivo para reconstruir a história da artista.

Entre os registros estão entrevistas, cenas de filmes, novelas, espetáculos teatrais, programas de televisão, fotografias e imagens raras pertencentes ao acervo de Marília Pêra.

Uma viagem pela vida e pela carreira de Marília Pêra

Arquivo Pessoal/Marília Pêra
Atriz Marília Pêra - Arquivo Pessoal/Marília Pêra

Ao longo de 80 minutos, “Viva Marília” apresenta diferentes fases da trajetória da artista a partir de materiais que ajudam a revelar não apenas sua dimensão profissional, mas também suas escolhas, paixões e inquietações.

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A narração feita pela própria dá ao documentário uma perspectiva particular. Por meio de sua voz e das imagens preservadas ao longo das décadas, o público acompanha uma carreira que atravessou diferentes momentos da cultura brasileira.

A artista interpretou personagens dramáticos e cômicos, participou de grandes produções e se consolidou como uma referência da dramaturgia brasileira.

Teatro, televisão, cinema e musicais

Arquivo Pessoal/Marília Pêra
Atriz Marília Pêra - Arquivo Pessoal/Marília Pêra

A versatilidade é um dos elementos centrais de “Viva Marília”. O documentário percorre as diversas áreas em que Marília atuou e mostra como a artista transformou a profissão em uma verdadeira forma de existência.

Sua trajetória começou ainda muito cedo e se estendeu por décadas, passando por palcos, estúdios de televisão e sets de cinema. Ao longo desse caminho, Marília ficou conhecida pela dedicação ao trabalho e pela disciplina, características que contribuíram para a construção de uma carreira longeva e multifacetada.

A produção também busca mostrar a mulher por trás da artista, explorando aspectos relacionados às suas escolhas profissionais, paixões e inquietações.

Uma artista em meio às transformações do Brasil

Arquivo Pessoal/Marília Pêra
Atriz Marília Pêra - Arquivo Pessoal/Marília Pêra

A história de Marília Pêra também se conecta às transformações sociais e culturais vividas pelo Brasil ao longo do século XX.

O documentário percorre períodos importantes, especialmente as décadas de 1960, 1970 e 1980, chegando ao processo de redemocratização do país. Nesse contexto, a trajetória da artista se mistura às mudanças na sociedade brasileira, na cultura e no próprio papel ocupado pelas mulheres.

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Assim, “Viva Marília” não se limita a apresentar uma retrospectiva da carreira da atriz. Ao recuperar diferentes momentos de sua vida profissional, o longa também constrói um retrato de um Brasil que passou por profundas transformações políticas, sociais e culturais.

Quem está por trás de “Viva Marília”?

“Viva Marília” tem direção de Zelito Viana, um dos nomes históricos do cinema brasileiro, e codireção de Esperança Pêra-Motta. O argumento e o roteiro são assinados por Nelson Motta.

A produção é da Mapa Filmes do Brasil, com coprodução de Globo Filmes, GloboNews e Canal Brasil. A distribuição fica por conta da Mapa Filmes, em codistribuição com a Bretz Filmes.

“Viva Marília”: confira as informações

  • Filme: “Viva Marília”
  • Estreia nacional: 10 de setembro
  • Direção: Zelito Viana
  • Codireção: Esperança Pêra-Motta
  • Roteiro: Nelson Motta
  • País: Brasil
  • Ano: 2025
  • Duração: 80 minutos
  • Gênero: Documentário

CONFIRA O TRAILER: Viva Marília 

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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