Teatro do Parque recebe espetáculo musical sobre Francisco de Assis no Recife

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Vencedor do festival Janeiro de Grandes Espetáculos, montagem cênica reúne 22 artistas em palco com trilha sonora ao vivo e direção de Roberto Costa.

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O Teatro do Parque, localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, recebe no dia 12 de setembro, às 16h, uma apresentação especial do espetáculo musical “Francisco — Um Instrumento de Paz”. Com direção geral de Roberto Costa, a montagem celebra um ano de estreia e os oitocentos anos da morte de Francisco de Assis, completados em 2026.

Grande vencedor da categoria Teatro Adulto na 32ª edição do festival Janeiro de Grandes Espetáculos, o projeto aposta na linguagem musical para narrar a trajetória de conversão de Giovanni di Pietro di Bernardone. A dramaturgia revisita a juventude do personagem como filho de comerciantes na Itália, sua passagem pela guerra e prisão, o abandono da vida mundana e a fundação da Ordem dos Frades Menores, além do encontro com o papa Inocêncio III para validação da comunidade religiosa.

Grande elenco e trilha ao vivo



A montagem conta com 22 profissionais em cena, divididos entre onze atores, seis cantores e cinco músicos. O papel principal é interpretado por Paulo César Freire, enquanto José Mário Austregésilo realiza uma participação especial como o papa Inocêncio III.

A direção musical e os arranjos levam a assinatura da maestrina Hadassa Rossiter, do Conservatório Pernambucano de Música, que estruturou o repertório com canções conhecidas do cancioneiro popular brasileiro para o público acompanhar. A equipe artística também foi premiada no festival potiguar, incluindo o figurino assinado pelo próprio diretor Roberto Costa. A sessão conta com interpretação em Libras.

Serviço

