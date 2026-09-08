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Teatro do Parque recebe espetáculo musical sobre Francisco de Assis no Recife

Vencedor do festival Janeiro de Grandes Espetáculos, montagem cênica reúne 22 artistas em palco com trilha sonora ao vivo e direção de Roberto Costa.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 08/09/2026 às 11:18
Premiado musical "Francisco — Um Instrumento de Paz" chega ao Teatro do Parque dia 12 de setembro
Premiado musical "Francisco — Um Instrumento de Paz" chega ao Teatro do Parque dia 12 de setembro - Renan Andrade

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O Teatro do Parque, localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, recebe no dia 12 de setembro, às 16h, uma apresentação especial do espetáculo musical “Francisco — Um Instrumento de Paz”. Com direção geral de Roberto Costa, a montagem celebra um ano de estreia e os oitocentos anos da morte de Francisco de Assis, completados em 2026.

Grande vencedor da categoria Teatro Adulto na 32ª edição do festival Janeiro de Grandes Espetáculos, o projeto aposta na linguagem musical para narrar a trajetória de conversão de Giovanni di Pietro di Bernardone. A dramaturgia revisita a juventude do personagem como filho de comerciantes na Itália, sua passagem pela guerra e prisão, o abandono da vida mundana e a fundação da Ordem dos Frades Menores, além do encontro com o papa Inocêncio III para validação da comunidade religiosa.

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Grande elenco e trilha ao vivo

A montagem conta com 22 profissionais em cena, divididos entre onze atores, seis cantores e cinco músicos. O papel principal é interpretado por Paulo César Freire, enquanto José Mário Austregésilo realiza uma participação especial como o papa Inocêncio III.

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A direção musical e os arranjos levam a assinatura da maestrina Hadassa Rossiter, do Conservatório Pernambucano de Música, que estruturou o repertório com canções conhecidas do cancioneiro popular brasileiro para o público acompanhar. A equipe artística também foi premiada no festival potiguar, incluindo o figurino assinado pelo próprio diretor Roberto Costa. A sessão conta com interpretação em Libras.

Serviço

  • Data: 12 de setembro de 2026 (sábado)
  • Horário: 16h
  • Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
  • Ingressos: Plateia a R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia); ingresso social a R$ 97,50 mais 1 kg de alimento não perecível; camarote a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Vendas na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro, aberta uma hora antes da sessão.
  • Duração: 75 minutos
  • Classificação indicativa: 14 anos

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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