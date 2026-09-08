Peninha traz repertório de clássicos e sucessos para o Teatro do Parque
Cantor e compositor apresenta o show Minhas Canções no Recife nesta sexta-feira (11), com abertura de Geraldo Maia e Renato Bandeira.
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O cantor e compositor Peninha é a atração da nova edição do Projeto Seis e Meia, que desembarca no Teatro do Parque, no Recife, nesta sexta-feira (11). A partir das 18h30, o artista sobe ao palco para apresentar o espetáculo "Minhas Canções", reunindo grandes sucessos que marcaram sua trajetória e se tornaram referência na música popular brasileira.
Com mais de quatro décadas de carreira, Peninha construiu uma obra consagrada por composições gravadas por diversos intérpretes nacionais. O show propõe um formato intimista no qual o músico revisita faixas que embalaram a memória afetiva de diferentes gerações, além de compartilhar histórias sobre os processos criativos de suas criações.
Trajetória e participações especiais
O repertório do espetáculo é estruturado em torno de canções de grande projeção nacional que ganharam as vozes de diferentes gerações da MPB. Entre as obras marcantes do compositor estão faixas como "Sonhos", gravada por nomes como Caetano Veloso, Paula Toller e Marisa Monte; "Sozinho", que alcançou marcas expressivas de vendas na interpretação de Caetano; e "Alma Gêmea", eternizada na voz de Fábio Jr. como tema de teledramaturgia.
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A noite no Teatro do Parque conta também com apresentação de abertura do cantor Geraldo Maia ao lado do músico Renato Bandeira. Com uma discografia composta por 11 álbuns e mais de 40 anos dedicados à música, Geraldo Maia traz para o palco influências da cultura pernambucana e nordestina, somadas a referências de sua vivência internacional e dupla nacionalidade portuguesa.
Serviço
- Projeto Seis e Meia com Peninha e abertura de Geraldo Maia e Renato Bandeira
- Data: 11 de setembro de 2026
- Horário: 18h30
- Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife (PE)
- Ingressos: R$ 150 (inteira), R$ 75 (meia-entrada) e R$ 110 + 1 kg de alimento não perecível (ingresso social)
- Vendas: Pela plataforma Sympla, na Loja Vagamundo do Shopping Boa Vista e na bilheteria do teatro no dia do evento, a partir das 16h (lugares por ordem de chegada)