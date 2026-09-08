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Paço do Frevo promove festival com cortejos e oficinas para celebrar o Dia Nacional do Frevo

A programação especial no Recife conta com o tradicional arrastão, feira de empreendedorismo feminino, espetáculos de dança e gratuidade no dia 14

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 08/09/2026 às 17:10 | Atualizado em 08/09/2026 às 17:10
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Eu Acho É Pouco - Marcelo Lacerda

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O Paço do Frevo preparou uma programação de quatro dias, de 11 a 14 de setembro, para celebrar o Dia Nacional do Frevo, comemorado em 14 de setembro. O festival ocupará diferentes espaços do Bairro do Recife com feira criativa, oficinas formativas, espetáculos de dança e apresentações musicais abertas ao público.

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As atividades começam na sexta-feira (11), das 14h às 19h, com a quinta edição da feira "No Corre do Frevo", que reúne 16 marcas voltadas para produções carnavalescas em frente ao museu. A tarde contará com aulas de dança ao ar livre comandadas pela passista Patrícia Fernandes e som da DJ Boneka. No sábado (12), o projeto "Passo a Paço" realiza a oficina de Prática de Frevo de Bloco com o maestro Rafael Marques, voltada para instrumentistas e coristas a partir de 16 anos.

No mesmo dia, às 16h, o Grupo Fuzuê de Dança apresenta o espetáculo "Referenciais do Fuzuê: Mestras, Mestres e Terreiros" no terceiro andar do museu.

O ponto alto da programação acontece no domingo (13), a partir das 17h, com uma edição especial do Arrastão do Frevo. O evento reúne a Orquestra Malassombro e os blocos olindenses Eu Acho É Pouco e Minhocão de Olinda em um cortejo pelas ruas do Bairro do Recife, com concentração e palco montados em frente ao museu.

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Cortejo e encerramento com visitação

Na segunda-feira (14), data oficial da festividade, o Paço do Frevo abrirá as portas com entrada franca das 10h às 18h. A programação do dia inclui vivências musicais e de dança, visitas mediadas à exposição principal e uma apresentação às 16h da Orquestra Paranampuká com a Cia. Abre-Alas.

Serviço

  • Festival Dia Nacional do Frevo no Paço do Frevo
  • Datas: 11 a 14 de setembro de 2026
  • Local: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife
  • Programação e Acesso: Feira, arrastão e o dia 14 de setembro têm entrada gratuita. O espetáculo de dança de sábado (12) custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Inscrições para oficina e mais detalhes no perfil @pacodofrevo.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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