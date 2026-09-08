Oficinas gratuitas de videodança unem corpo e natureza no Sertão de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa integrada ao espetáculo Lumiar abri inscrições para formações em Petrolândia e Petrolina, contando com vagas inclusivas para surdos.

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As cidades de Petrolândia e Petrolina, no Sertão pernambucano, recebem em outubro as oficinas gratuitas de videodança "Corpo, Natureza e Paisagens Internas". A iniciativa integra a circulação estadual do espetáculo Lumiar, concebido pela artista e dançarina recifense Marina Mahmood. As inscrições para as turmas seguem abertas até o dia 30 de setembro, voltadas para o público a partir de 14 anos, sem exigência de experiência prévia nas áreas de dança, performance ou audiovisual.

Conduzidas por Marina Mahmood em parceria com o artista multimídia Iezu Kaeru, as formações propõem um processo de criação artística a partir da relação entre subjetividade, movimento e território. O conteúdo combina práticas corporais e técnicas de captação de imagens, utilizando elementos naturais locais como o fogo, a água e as paisagens regionais para a produção de um videodança coletivo.

Cronograma e acessibilidade nas formações

Em Petrolândia, a oficina ocorre de 12 a 14 de outubro, no Ginásio de Esportes do município, com saídas práticas para a Praia do Sobrado e áreas naturais do entorno. São disponibilizadas 15 vagas. Já em Petrolina, as atividades serão realizadas de 16 a 18 de outubro no Sesc Petrolina, incluindo imersões na Ilha do Massangano. A turma também conta com 15 vagas, sendo sete delas exclusivas para pessoas surdas e suporte de dois intérpretes de Libras durante toda a programação.

O resultado do trabalho coletivo desenvolvido nas oficinas será exibido nas plataformas digitais do projeto Peixes Voadores e integrado às ações de difusão da circulação do espetáculo, prevista para março de 2027 em sete municípios pernambucanos.

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