Oficinas gratuitas de videodança unem corpo e natureza no Sertão de Pernambuco
Iniciativa integrada ao espetáculo Lumiar abri inscrições para formações em Petrolândia e Petrolina, contando com vagas inclusivas para surdos.
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As cidades de Petrolândia e Petrolina, no Sertão pernambucano, recebem em outubro as oficinas gratuitas de videodança "Corpo, Natureza e Paisagens Internas". A iniciativa integra a circulação estadual do espetáculo Lumiar, concebido pela artista e dançarina recifense Marina Mahmood. As inscrições para as turmas seguem abertas até o dia 30 de setembro, voltadas para o público a partir de 14 anos, sem exigência de experiência prévia nas áreas de dança, performance ou audiovisual.
Conduzidas por Marina Mahmood em parceria com o artista multimídia Iezu Kaeru, as formações propõem um processo de criação artística a partir da relação entre subjetividade, movimento e território. O conteúdo combina práticas corporais e técnicas de captação de imagens, utilizando elementos naturais locais como o fogo, a água e as paisagens regionais para a produção de um videodança coletivo.
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Cronograma e acessibilidade nas formações
Em Petrolândia, a oficina ocorre de 12 a 14 de outubro, no Ginásio de Esportes do município, com saídas práticas para a Praia do Sobrado e áreas naturais do entorno. São disponibilizadas 15 vagas. Já em Petrolina, as atividades serão realizadas de 16 a 18 de outubro no Sesc Petrolina, incluindo imersões na Ilha do Massangano. A turma também conta com 15 vagas, sendo sete delas exclusivas para pessoas surdas e suporte de dois intérpretes de Libras durante toda a programação.
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O resultado do trabalho coletivo desenvolvido nas oficinas será exibido nas plataformas digitais do projeto Peixes Voadores e integrado às ações de difusão da circulação do espetáculo, prevista para março de 2027 em sete municípios pernambucanos.
Serviço
- Oficina de Videodança “Corpo, Natureza e Paisagens Internas”
- Inscrições: Até 30 de setembro de 2026 pelo formulário online disponível no perfil do Instagram @marinamahmood.
- Petrolândia (PE): De 12 a 14 de outubro de 2026, no Ginásio de Esportes de Petrolândia (Av. Dep. Milvernes Cruz Lima, Q. 01). 15 vagas.
- Petrolina (PE): De 16 a 18 de outubro de 2026, no Sesc Petrolina (Rua Pacífico da Luz, 618, Centro). 15 vagas (7 exclusivas para pessoas surdas).