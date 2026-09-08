Mostra de cinema infantil abre inscrições para produções de todo o país
Eventos da quarta edição do festival serão realizados em outubro nos municípios de Arcoverde, Buíque, Pedra, Pesqueira, Sertânia e Custódia.
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Estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições para a quarta edição da Mostra Caixola de Cinema Para as Infâncias. O evento seleciona curtas, médias e longas-metragens brasileiros e estrangeiros para exibições gratuitas que ocorrerão em outubro de 2026 em municípios do Moxotó pernambucano, incluindo Arcoverde, Buíque, Pedra, Pesqueira, Sertânia e Custódia.
Podem se inscrever produções finalizadas a partir de 2024, de classificação infantil ou livre, que dialoguem com o universo das infâncias plurais. A iniciativa não tem caráter competitivo nem premiação em dinheiro. O cadastro de filmes é gratuito e deve ser realizado por meio de formulário online disponível na internet, enquanto o regulamento completo pode ser consultado em link fornecido pela organização.
Curadoria e programação nos territórios
Neste ano, a seleção dos títulos ficará a cargo das educadoras e curadoras Caroline Arcoverde e Bruna Tavares, com supervisão da orientadora pedagógica Juliana Aguiar e coordenação de programação de Djaelton Quirino. O anúncio dos filmes selecionados está previsto para o dia 30 de setembro.
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As sessões de cinema serão realizadas em espaços públicos dos municípios contemplados, contando com recursos de acessibilidade para o público. A realização é do Teatro de Retalhos, com produção de Caroline Arcoverde e Djaelton Quirino (Toró de Ideias), além de incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.
Serviço
- Mostra Caixola de Cinema Para as Infâncias – 4ª edição
- Inscrições: Gratuitas até 10 de setembro de 2026 via formulário online
- Exibições: Previstas para outubro de 2026
- Locais: Arcoverde, Buíque, Pedra, Pesqueira, Sertânia e Custódia
- Informações e regulamento: Perfil oficial @mostracaixola no Instagram