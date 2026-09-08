Mostra de cinema infantil abre inscrições para produções de todo o país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Eventos da quarta edição do festival serão realizados em outubro nos municípios de Arcoverde, Buíque, Pedra, Pesqueira, Sertânia e Custódia.

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Estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições para a quarta edição da Mostra Caixola de Cinema Para as Infâncias. O evento seleciona curtas, médias e longas-metragens brasileiros e estrangeiros para exibições gratuitas que ocorrerão em outubro de 2026 em municípios do Moxotó pernambucano, incluindo Arcoverde, Buíque, Pedra, Pesqueira, Sertânia e Custódia.

Podem se inscrever produções finalizadas a partir de 2024, de classificação infantil ou livre, que dialoguem com o universo das infâncias plurais. A iniciativa não tem caráter competitivo nem premiação em dinheiro. O cadastro de filmes é gratuito e deve ser realizado por meio de formulário online disponível na internet, enquanto o regulamento completo pode ser consultado em link fornecido pela organização.

Curadoria e programação nos territórios



Neste ano, a seleção dos títulos ficará a cargo das educadoras e curadoras Caroline Arcoverde e Bruna Tavares, com supervisão da orientadora pedagógica Juliana Aguiar e coordenação de programação de Djaelton Quirino. O anúncio dos filmes selecionados está previsto para o dia 30 de setembro.

As sessões de cinema serão realizadas em espaços públicos dos municípios contemplados, contando com recursos de acessibilidade para o público. A realização é do Teatro de Retalhos, com produção de Caroline Arcoverde e Djaelton Quirino (Toró de Ideias), além de incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.

Serviço

