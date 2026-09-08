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Mostra de cinema infantil abre inscrições para produções de todo o país

Eventos da quarta edição do festival serão realizados em outubro nos municípios de Arcoverde, Buíque, Pedra, Pesqueira, Sertânia e Custódia.

Por Bianca Tavares Publicado em 08/09/2026 às 17:14
Estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições para a quarta edição da Mostra Caixola de Cinema Para as Infâncias
Estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições para a quarta edição da Mostra Caixola de Cinema Para as Infâncias - Anderson Oliveira

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Estão abertas até o dia 10 de setembro as inscrições para a quarta edição da Mostra Caixola de Cinema Para as Infâncias. O evento seleciona curtas, médias e longas-metragens brasileiros e estrangeiros para exibições gratuitas que ocorrerão em outubro de 2026 em municípios do Moxotó pernambucano, incluindo Arcoverde, Buíque, Pedra, Pesqueira, Sertânia e Custódia.

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Podem se inscrever produções finalizadas a partir de 2024, de classificação infantil ou livre, que dialoguem com o universo das infâncias plurais. A iniciativa não tem caráter competitivo nem premiação em dinheiro. O cadastro de filmes é gratuito e deve ser realizado por meio de formulário online disponível na internet, enquanto o regulamento completo pode ser consultado em link fornecido pela organização.

Curadoria e programação nos territórios

Neste ano, a seleção dos títulos ficará a cargo das educadoras e curadoras Caroline Arcoverde e Bruna Tavares, com supervisão da orientadora pedagógica Juliana Aguiar e coordenação de programação de Djaelton Quirino. O anúncio dos filmes selecionados está previsto para o dia 30 de setembro.

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As sessões de cinema serão realizadas em espaços públicos dos municípios contemplados, contando com recursos de acessibilidade para o público. A realização é do Teatro de Retalhos, com produção de Caroline Arcoverde e Djaelton Quirino (Toró de Ideias), além de incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.

Serviço

  • Mostra Caixola de Cinema Para as Infâncias – 4ª edição
  • Inscrições: Gratuitas até 10 de setembro de 2026 via formulário online
  • Exibições: Previstas para outubro de 2026
  • Locais: Arcoverde, Buíque, Pedra, Pesqueira, Sertânia e Custódia
  • Informações e regulamento: Perfil oficial @mostracaixola no Instagram

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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