MAJU estreia espetáculo cênico-musical neste sábado no Recife
Espetáculo "Por um fio" une música, poesia e performance no Espaço Cênicas, explorando a delicada fronteira entre a queda e a permanência.
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A artista pernambucana MAJU estreia no próximo dia 12 de setembro o espetáculo cênico-musical "Por um fio", no Espaço Cênicas, localizado no Recife Antigo. Com apresentação marcada para as 20h, a obra investiga temas como memória, ausência e transmutação por meio de uma linguagem que cruza música, poesia, teatro, dança e interpretação em Libras.
Desenvolvida ao longo de cerca de 90 minutos, a criação propõe uma travessia simbólica sobre a coragem de continuar diante da instabilidade. A direção é assinada pela própria artista, que concebeu o palco como um espaço de passagem onde o corpo humano insiste em permanecer ativo perante a iminência de rupturas.
Uma dramaturgia dividida em três atos
A estrutura do espetáculo organiza-se em três movimentos que acompanham a transição da noite ao amanhecer. No primeiro ato, intitulado "Despedida/noite", a cena estabelece um território de instabilidade diante da ausência. O segundo movimento, "Delírio/madrugada", aprofunda a travessia ao transformar a queda em elemento de linguagem e busca por novas formas de existência.
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O desfecho ocorre no terceiro ato, "Consagração/amanhecer", marcado pela introdução do fogo como força transformadora. É nesse momento que surge "Nossa Senhora do Fogo", figura mítica criada por MAJU para personificar a resistência e a reinvenção após períodos de devastação. A trilha sonora e a performance contam com os músicos Rodrigo Prado, Aishá Lourenço e Marcelo Campello, além de diversas participações especiais.
Serviço
- Espetáculo "Por um fio", com MAJU
- Data: 12 de setembro (sábado)
- Horário: 20h
- Local: Espaço Cênicas
- Endereço: Rua Vigário Tenório, 199, Recife Antigo