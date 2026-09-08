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MAJU estreia espetáculo cênico-musical neste sábado no Recife

Espetáculo "Por um fio" une música, poesia e performance no Espaço Cênicas, explorando a delicada fronteira entre a queda e a permanência.

Por Bianca Tavares Publicado em 08/09/2026 às 11:01
MAJU
MAJU - Deveraldo Barros

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A artista pernambucana MAJU estreia no próximo dia 12 de setembro o espetáculo cênico-musical "Por um fio", no Espaço Cênicas, localizado no Recife Antigo. Com apresentação marcada para as 20h, a obra investiga temas como memória, ausência e transmutação por meio de uma linguagem que cruza música, poesia, teatro, dança e interpretação em Libras.

Desenvolvida ao longo de cerca de 90 minutos, a criação propõe uma travessia simbólica sobre a coragem de continuar diante da instabilidade. A direção é assinada pela própria artista, que concebeu o palco como um espaço de passagem onde o corpo humano insiste em permanecer ativo perante a iminência de rupturas.

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Uma dramaturgia dividida em três atos

A estrutura do espetáculo organiza-se em três movimentos que acompanham a transição da noite ao amanhecer. No primeiro ato, intitulado "Despedida/noite", a cena estabelece um território de instabilidade diante da ausência. O segundo movimento, "Delírio/madrugada", aprofunda a travessia ao transformar a queda em elemento de linguagem e busca por novas formas de existência.

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O desfecho ocorre no terceiro ato, "Consagração/amanhecer", marcado pela introdução do fogo como força transformadora. É nesse momento que surge "Nossa Senhora do Fogo", figura mítica criada por MAJU para personificar a resistência e a reinvenção após períodos de devastação. A trilha sonora e a performance contam com os músicos Rodrigo Prado, Aishá Lourenço e Marcelo Campello, além de diversas participações especiais.

Serviço

  • Espetáculo "Por um fio", com MAJU
  • Data: 12 de setembro (sábado)
  • Horário: 20h
  • Local: Espaço Cênicas
  • Endereço: Rua Vigário Tenório, 199, Recife Antigo

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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