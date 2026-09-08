Jorge Vercillo esgota ingressos para show comemorativo de 30 anos de carreira no Teatro Guararapes

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Cantor e compositor apresenta a turnê JV30 Parte II – Mais um Final Feliz neste sábado em Olinda, com repertório que celebra três décadas de sucessos

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Com bilheteria esgotada mais uma vez em Pernambuco, o cantor e compositor Jorge Vercillo sobe ao palco do Teatro Guararapes neste sábado (12), às 21h, para apresentar o show "JV30 Parte II – Mais um Final Feliz". A apresentação repete o feito de novembro passado e reúne novamente o público pernambucano para celebrar os 30 anos de trajetória fonográfica do artista.

Sob a direção de Rafael Dragaud — responsável também pela turnê "Tempo Rei", de Gilberto Gil —, o espetáculo propõe uma travessia por diferentes vertentes da música brasileira, transitando entre bossa nova, samba, R&B, jazz, reggae e ijexá. O repertório costura sucessos consolidados da carreira com faixas mais recentes e releituras.

Repertório e concepção cênica



A seleção de músicas traz clássicos que marcaram a trajetória do cantor, como "Que Nem Maré", "Homem-Aranha", "Monalisa", "Sensível Demais", "Final Feliz" e "Ela Une Todas as Coisas". O roteiro também contempla canções como "Nosso Timing", o ijexá "Só Quem Ama" e uma leitura de "Fenômenos da Natureza", além de atender a pedidos do público durante a apresentação.

A proposta visual aposta em um projeto de iluminação e projeções pensado para dialogar com a atmosfera poética das composições. Com mais de 15 álbuns lançados, duas indicações ao Grammy Latino e marcas expressivas de reprodução nas plataformas digitais, o músico consolida uma obra que atravessa gerações e dialoga com diferentes correntes da MPB ao longo de três décadas.

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