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Festa The Retrô celebra memória da noite recifense com cover de Maria Bethânia

Cover oficial de Maria Bethânia há 45 anos, Odilex é a principal atração da terceira edição da festa The Retrô, no centro do Recife.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 08/09/2026 às 14:14 | Atualizado em 08/09/2026 às 14:27
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Cover oficial de Maria Bethânia há 45 anos, Odilex é a principal atração da terceira edição da festa The Retrô, no Recife. - Divulgação / Marcone Felix

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A terceira edição da festa The Retrô resgata a atmosfera da histórica boate Butterfly em uma noite dedicada à obra de Maria Bethânia. O evento será realizado no dia 26 de setembro, a partir das 21h, no Nexus Bar, localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. A principal atração da programação é o artista pernambucano Odilex, reconhecido como cover oficial da cantora baiana.

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Homenagem à cultura LGBTQI+ e à boate Butterfly

Com uma trajetória de 45 anos interpretando a "abelha-rainha" dos palcos, Odilex prepara uma performance para revisitar o final dos anos 1990, período em que se apresentava na boate Butterfly, considerada um dos endereços emblemáticos da vida noturna LGBTQI+ na capital pernambucana. A proposta do show é recriar não apenas o repertório musical, mas também a gestualidade, a dramaticidade e os figurinos marcantes da artista original.

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De acordo com a produção do evento, a escolha do artista busca conectar diferentes gerações com a memória cultural da cidade. A trajetória de Odilex inclui passagens por palcos de destaque nacional, como participações em programas de televisão da Rede Globo.

Serviço

  • The Retrô – 3ª edição da festa Madame Butterfly
  • Data: Sábado, 26 de setembro de 2026
  • Horário: A partir das 21h
  • Local: Nexus Bar – Av. Manoel Borba, 796, Boa Vista, Recife
  • Ingressos: R$ 30 (individual), R$ 50 (casadinha) e R$ 70 (triplo)
  • Vendas: Disponíveis na plataforma Sympla ou via Pix (chave 81 99773-8091, com envio de comprovante via WhatsApp para o mesmo número).

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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