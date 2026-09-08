Festa The Retrô celebra memória da noite recifense com cover de Maria Bethânia

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Cover oficial de Maria Bethânia há 45 anos, Odilex é a principal atração da terceira edição da festa The Retrô, no centro do Recife.

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A terceira edição da festa The Retrô resgata a atmosfera da histórica boate Butterfly em uma noite dedicada à obra de Maria Bethânia. O evento será realizado no dia 26 de setembro, a partir das 21h, no Nexus Bar, localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. A principal atração da programação é o artista pernambucano Odilex, reconhecido como cover oficial da cantora baiana.

Homenagem à cultura LGBTQI+ e à boate Butterfly



Com uma trajetória de 45 anos interpretando a "abelha-rainha" dos palcos, Odilex prepara uma performance para revisitar o final dos anos 1990, período em que se apresentava na boate Butterfly, considerada um dos endereços emblemáticos da vida noturna LGBTQI+ na capital pernambucana. A proposta do show é recriar não apenas o repertório musical, mas também a gestualidade, a dramaticidade e os figurinos marcantes da artista original.

De acordo com a produção do evento, a escolha do artista busca conectar diferentes gerações com a memória cultural da cidade. A trajetória de Odilex inclui passagens por palcos de destaque nacional, como participações em programas de televisão da Rede Globo.

Serviço

