Feira de miniempresas reúne estudantes de escolas públicas na Rua da Aurora
Estudantes de 26 municípios pernambucanos comercializam produtos sustentáveis desenvolvidos durante projeto de empreendedorismo neste sábado.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Rua da Aurora, no Recife, recebe neste sábado (12) a 23ª edição da Feira de Miniempresas, evento promovido pela Junior Achievement Pernambuco (JA Pernambuco). A partir das 15h, mais de 100 alunos do ensino médio de 26 escolas públicas colocam em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do programa de educação empreendedora da organização.
O evento marca a conclusão de uma jornada de 13 encontros semanais baseada na metodologia "aprender-fazendo", na qual os participantes criam e estruturam seus próprios negócios. Durante a feira, o público poderá encontrar uma variedade de itens desenvolvidos pelos estudantes com foco em sustentabilidade e reutilização de materiais, como ecobags e carteiras feitas de resíduos sólidos, bolsas artesanais com matéria orgânica de bananeira, velas aromáticas, repelentes naturais e peças decorativas com garrafas PET.
Experiência prática e impacto na formação jovem
O projeto busca introduzir conceitos fundamentais de economia de mercado, livre iniciativa, produção e fluxo de caixa aos estudantes. De acordo com a gestora executiva da JA Pernambuco, Olga Lucena, a feira representa o momento em que os jovens colhem os frutos do trabalho coletivo desenvolvido nas aulas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além do aprendizado teórico e prático nas salas de aula, a iniciativa conta com atividades complementares, como gincanas e encontros de formação. A edição deste ano é realizada em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco e o Sebrae, reunindo alunos da Região Metropolitana e do interior do estado, incluindo municípios como Caruaru, Belo Jardim, Limoeiro e Escada.
Serviço
- 23ª Feira de Miniempresas
- Data: Sábado, 12 de setembro de 2026
- Horário: Das 15h às 20h
- Local: Rua da Aurora, Recife
- Informações: (81) 3421.2277 | @japernambuco | jape.org.br