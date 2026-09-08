Feira de miniempresas reúne estudantes de escolas públicas na Rua da Aurora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A Rua da Aurora, no Recife, recebe neste sábado (12) a 23ª edição da Feira de Miniempresas, evento promovido pela Junior Achievement Pernambuco (JA Pernambuco). A partir das 15h, mais de 100 alunos do ensino médio de 26 escolas públicas colocam em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do programa de educação empreendedora da organização.

O evento marca a conclusão de uma jornada de 13 encontros semanais baseada na metodologia "aprender-fazendo", na qual os participantes criam e estruturam seus próprios negócios. Durante a feira, o público poderá encontrar uma variedade de itens desenvolvidos pelos estudantes com foco em sustentabilidade e reutilização de materiais, como ecobags e carteiras feitas de resíduos sólidos, bolsas artesanais com matéria orgânica de bananeira, velas aromáticas, repelentes naturais e peças decorativas com garrafas PET.

Experiência prática e impacto na formação jovem



O projeto busca introduzir conceitos fundamentais de economia de mercado, livre iniciativa, produção e fluxo de caixa aos estudantes. De acordo com a gestora executiva da JA Pernambuco, Olga Lucena, a feira representa o momento em que os jovens colhem os frutos do trabalho coletivo desenvolvido nas aulas.

Além do aprendizado teórico e prático nas salas de aula, a iniciativa conta com atividades complementares, como gincanas e encontros de formação. A edição deste ano é realizada em parceria com a Secretaria de Educação de Pernambuco e o Sebrae, reunindo alunos da Região Metropolitana e do interior do estado, incluindo municípios como Caruaru, Belo Jardim, Limoeiro e Escada.

Serviço

