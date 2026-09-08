Evento no Recife une arquitetura e artesanato pernambucano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto cultural gratuito ocupa empreendimento imobiliário nos dias 19 e 20 de setembro com curadoria de arte, design e oficinas criativas.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A primeira edição do projeto Raízes Culturais chega ao Recife nos dias 19 e 20 de setembro para transformar ambientes residenciais em espaços de vivência artística. Com curadoria da Casa Viva, a iniciativa ocupa o empreendimento Raízes, localizado na Ilha do Leite, reunindo produções de artesanato, design e artes visuais genuinamente pernambucanas.

Diálogo entre design e identidade local



Durante os dois dias de programação, das 10h às 17h, o público poderá conferir uma mostra de arte e decoração que conta com a participação de 15 profissionais do segmento. O espaço abriga ainda as obras da Galeria Ceci e a ocupação do Coletivo Paranambuco, que traz diferentes perspectivas sobre a criação criativa no estado.

A proposta busca aproximar o público da produção cultural regional por meio da integração entre obras de arte e o design de interiores, estimulando novas reflexões sobre a relação com o espaço habitado.

Oficinas e programação colaborativa



Além da visitação aos ambientes decorados, o evento oferece uma série de atividades práticas voltadas para os visitantes. A grade de programação inclui oficinas de aquarela, bordado, cerâmica, macramê, paisagismo e experimentação de aromas, além de debates com arquitetos, artistas e designers.

A participação em todas as atividades é gratuita, mas requer inscrição prévia por meio do perfil oficial da construtora organizadora nas redes sociais. Os detalhes completos com horários e temas dos bate-papos serão divulgados nos próximos dias.

Serviço

