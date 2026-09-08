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Evento no Recife une arquitetura e artesanato pernambucano

Projeto cultural gratuito ocupa empreendimento imobiliário nos dias 19 e 20 de setembro com curadoria de arte, design e oficinas criativas.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 08/09/2026 às 18:04
Evento no Recife une arquitetura e artesanato pernambucano
Evento no Recife une arquitetura e artesanato pernambucano - Divulgação

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A primeira edição do projeto Raízes Culturais chega ao Recife nos dias 19 e 20 de setembro para transformar ambientes residenciais em espaços de vivência artística. Com curadoria da Casa Viva, a iniciativa ocupa o empreendimento Raízes, localizado na Ilha do Leite, reunindo produções de artesanato, design e artes visuais genuinamente pernambucanas.

Diálogo entre design e identidade local

Durante os dois dias de programação, das 10h às 17h, o público poderá conferir uma mostra de arte e decoração que conta com a participação de 15 profissionais do segmento. O espaço abriga ainda as obras da Galeria Ceci e a ocupação do Coletivo Paranambuco, que traz diferentes perspectivas sobre a criação criativa no estado.

A proposta busca aproximar o público da produção cultural regional por meio da integração entre obras de arte e o design de interiores, estimulando novas reflexões sobre a relação com o espaço habitado.

Oficinas e programação colaborativa

Além da visitação aos ambientes decorados, o evento oferece uma série de atividades práticas voltadas para os visitantes. A grade de programação inclui oficinas de aquarela, bordado, cerâmica, macramê, paisagismo e experimentação de aromas, além de debates com arquitetos, artistas e designers.

A participação em todas as atividades é gratuita, mas requer inscrição prévia por meio do perfil oficial da construtora organizadora nas redes sociais. Os detalhes completos com horários e temas dos bate-papos serão divulgados nos próximos dias.

Serviço

  • Projeto Raízes Culturais
  • Data: 19 e 20 de setembro
  • Horário: Das 10h às 17h
  • Local: Espaço de vendas Raízes – Rua General Joaquim Inácio, 270, Ilha do Leite, Recife - PE
  • Entrada: Gratuita (com inscrições prévias para oficinas via Instagram)

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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