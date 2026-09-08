Espetáculo inspirado no universo de Clarice Lispector estreia no Recife

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Musical criado por Beatriz Azevedo e Moreno Veloso une literatura, música e teatro em temporada na CAIXA Cultural Recife em setembro.

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O Recife recebe entre os dias 23 e 26 de setembro o espetáculo "Clarice Clarão", criado por Beatriz Azevedo e Moreno Veloso. As apresentações acontecem de quarta a sábado, sempre às 20h, na CAIXA Cultural Recife, situada no Bairro do Recife. A montagem tem como eixo criativo o universo literário de Clarice Lispector, estabelecendo um diálogo com a cidade que marcou a infância e a juventude da escritora.

No palco, os idealizadores dividem a cena com os músicos Jorge Helder no contrabaixo, Ricardo Rito no teclado e acordeon, e Maurício Chiari na bateria e percussão. Beatriz assume os vocais e o violão, enquanto Moreno participa com voz, violão e percussão. O repertório transita por composições próprias da dupla e obras de nomes como Caetano Veloso, Oswald de Andrade e Torquato Neto.

Diálogo entre linguagens e oficina temática



A estrutura do espetáculo articula música, poesia, teatro e audiovisual, desdobrando-se também em um álbum musical e um documentário homônimo. O projeto aborda elementos da produção literária e do cotidiano presentes na obra de Lispector, costurando referências biográficas e estéticas por meio das canções e da performance cênica.

Como parte da programação relacionada à temporada, acontece na sexta-feira (25), das 16h30 às 18h, a oficina "Música e Poesia". A atividade aborda os processos de criação do espetáculo e a relação com a obra da escritora, oferecendo 30 vagas com inscrições gratuitas pelo site da instituição.

Serviço

