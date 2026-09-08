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Espetáculo inspirado no universo de Clarice Lispector estreia no Recife

Musical criado por Beatriz Azevedo e Moreno Veloso une literatura, música e teatro em temporada na CAIXA Cultural Recife em setembro.

Por Bianca Tavares Publicado em 08/09/2026 às 11:04
CAIXA Cultural Recife apresenta o musical Clarice Clarão, de Beatriz Azevedo e Moreno Veloso
CAIXA Cultural Recife apresenta o musical Clarice Clarão, de Beatriz Azevedo e Moreno Veloso - Acervo Pessoal

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O Recife recebe entre os dias 23 e 26 de setembro o espetáculo "Clarice Clarão", criado por Beatriz Azevedo e Moreno Veloso. As apresentações acontecem de quarta a sábado, sempre às 20h, na CAIXA Cultural Recife, situada no Bairro do Recife. A montagem tem como eixo criativo o universo literário de Clarice Lispector, estabelecendo um diálogo com a cidade que marcou a infância e a juventude da escritora.

No palco, os idealizadores dividem a cena com os músicos Jorge Helder no contrabaixo, Ricardo Rito no teclado e acordeon, e Maurício Chiari na bateria e percussão. Beatriz assume os vocais e o violão, enquanto Moreno participa com voz, violão e percussão. O repertório transita por composições próprias da dupla e obras de nomes como Caetano Veloso, Oswald de Andrade e Torquato Neto.

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Diálogo entre linguagens e oficina temática

A estrutura do espetáculo articula música, poesia, teatro e audiovisual, desdobrando-se também em um álbum musical e um documentário homônimo. O projeto aborda elementos da produção literária e do cotidiano presentes na obra de Lispector, costurando referências biográficas e estéticas por meio das canções e da performance cênica.

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Como parte da programação relacionada à temporada, acontece na sexta-feira (25), das 16h30 às 18h, a oficina "Música e Poesia". A atividade aborda os processos de criação do espetáculo e a relação com a obra da escritora, oferecendo 30 vagas com inscrições gratuitas pelo site da instituição.

Serviço

  • Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, n. 505, Bairro do Recife
  • Datas: 23 a 26 de setembro de 2026 (quarta a sábado)
  • Horário: 20h
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), com vendas a partir de 18 de setembro, às 12h, na bilheteria e no site oficial
  • Sessão inclusiva: Apresentação de quinta-feira (24) conta com intérprete de Libras e bate-papo com o público ao final
  • Duração: 80 minutos
  • Classificação indicativa: 12 anos

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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