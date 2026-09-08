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Encontro nacional reúne especialistas em arte sonora na Casa Lontra

Programação gratuita no Recife debate teoria e prática da produção artística ligada ao som, contando com mesas temáticas e performances musicais.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 08/09/2026 às 11:34 | Atualizado em 08/09/2026 às 11:34
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Edbrass Brasil - Divulgação

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Artistas, pesquisadores e professores de diferentes estados do Brasil se reúnem no Recife para discutir a teoria e a prática da produção artística voltada ao som. O encontro é realizado na Casa Lontra, situada no bairro da Boa Vista, área central do Recife, e segue até o próximo domingo (13).

A programação articula debates e apresentações ao vivo, estruturando-se em torno de três eixos temáticos centrais: "Escuta Nômade", "A questão da arte sonora nas artes visuais" e "Arte sonora e diáspora". As atividades buscam ampliar o panorama sobre as linguagens experimentais e as interseções entre som, artes visuais e contextos culturais.

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Programação e eixos temáticos

As atividades diárias dividem-se em dois momentos no espaço cultural. As mesas de debate ocorrem sempre a partir das 16h, reunindo os convidados para reflexões teóricas e trocas de experiências sobre os campos de atuação da arte sonora no país.

Já no período noturno, a partir das 20h, o público acompanha as apresentações musicais e performances experimentais previstas na agenda do evento, integrando a reflexão crítica à vivência prática dos trabalhos selecionados para o encontro.

Serviço

  • Encontro de Arte Sonora na Casa Lontra
  • Data: 11 a 13 de setembro
  • Horário: Mesas de debate às 16h; apresentações musicais às 20h
  • Local: Casa Lontra – Boa Vista, Recife
  • Entrada gratuita

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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