Encontro nacional reúne especialistas em arte sonora na Casa Lontra
Programação gratuita no Recife debate teoria e prática da produção artística ligada ao som, contando com mesas temáticas e performances musicais.
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Artistas, pesquisadores e professores de diferentes estados do Brasil se reúnem no Recife para discutir a teoria e a prática da produção artística voltada ao som. O encontro é realizado na Casa Lontra, situada no bairro da Boa Vista, área central do Recife, e segue até o próximo domingo (13).
A programação articula debates e apresentações ao vivo, estruturando-se em torno de três eixos temáticos centrais: "Escuta Nômade", "A questão da arte sonora nas artes visuais" e "Arte sonora e diáspora". As atividades buscam ampliar o panorama sobre as linguagens experimentais e as interseções entre som, artes visuais e contextos culturais.
Programação e eixos temáticos
As atividades diárias dividem-se em dois momentos no espaço cultural. As mesas de debate ocorrem sempre a partir das 16h, reunindo os convidados para reflexões teóricas e trocas de experiências sobre os campos de atuação da arte sonora no país.
Já no período noturno, a partir das 20h, o público acompanha as apresentações musicais e performances experimentais previstas na agenda do evento, integrando a reflexão crítica à vivência prática dos trabalhos selecionados para o encontro.
Serviço
- Encontro de Arte Sonora na Casa Lontra
- Data: 11 a 13 de setembro
- Horário: Mesas de debate às 16h; apresentações musicais às 20h
- Local: Casa Lontra – Boa Vista, Recife
- Entrada gratuita