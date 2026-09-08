Circuito das Estações desembarca em Recife com a etapa Primavera
Marcada para o dia 13 de setembro, a tradicional competição reunirá corredores no Forte Brum para percursos que vão de 5 km a 18 km
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A capital pernambucana se prepara para receber mais uma edição do Circuito das Estações, que chega à sua etapa Primavera no dia 13 de setembro. Consolidado como um dos principais eventos esportivos da região, o encontro reunirá atletas e entusiastas da corrida de rua com largada oficial no Forte Brum, localizado na Praça da Comunidade Luso Brasileira.
A programação conta com percursos de 5 km, 10 km e 18 km, movimentando a rotina de treinos que toma conta da orla, parques e avenidas da cidade.
O evento integra um calendário anual que acompanha as quatro estações do ano e premia a constância dos participantes com a tradicional mandala, formada pela união das medalhas sazonais conquistadas ao longo de todas as etapas. De acordo com a organização, a faseprimaveril simboliza a renovação e o momento em que os corredores colhem os resultados da dedicação mantida nos treinos, preparando o terreno para o encerramento do circuito.
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Tradição e rotina esportiva na capital
Com uma comunidade de corredores expressiva e ativa, Recife se firmou como um ponto de encontro consolidado para grandes eventos do esporte. A prática regular nas ruas da cidade reflete o crescimento da modalidade no Nordeste, atraindo tanto atletas experientes quanto aqueles que buscam a superação pessoal em diferentes distâncias.
A temporada atual adota o tema voltado à construção de trajetórias esportivas, convidando os participantes a transformar cada quilômetro percorrido em parte de sua própria jornada atlética. O circuito, criado em 2006, acumula milhões de participantes ao longo de sua trajetória nacional e mantém inscrições abertas em seu portal oficial para o público que deseja participar da etapa pernambucana.
Serviço
- Data: 13 de setembro de 2026
- Local: Forte Brum – Praça da Comunidade Luso Brasileira, Recife (PE)
- Distâncias: 5 km, 10 km e 18 km
- Horários de largada: 06h para os percursos de 10 km e 18 km; 06h30 para o percurso de 5 km
- Retirada de kits: Dias 11 e 12 de setembro, a partir das 10h, na Decathlon do Shopping Recife (Rua Padre Carapuceiro, 777, Piso 2)