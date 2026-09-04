Rock in Rio 2026: veja os brindes e ativações que estarão na Cidade do Rock
Os shows são apenas parte da programação: público também encontrará espaços interativos, gastronomia, brinquedos, experiências e muitos brindes.
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O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira (4) com uma programação que vai muito além dos palcos.
Durante os sete dias de festival, a Cidade do Rock terá mais de 100 ativações de marcas, reunindo música, gastronomia, tecnologia, jogos, experiências fotográficas e espaços interativos. A expectativa é distribuir cerca de 1 milhão de brindes ao público.
- Entre os itens já anunciados estão mini câmeras, shoulder bags, leques, pins, caixas de som, bucket hats, nécessaires, ventiladores portáteis e acessórios para celular.
Para quem pretende circular pelo festival entre um show e outro, o roteiro de ativações pode render, tanto experiências diferentes, quanto algumas lembranças para levar para casa.
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O que fazer no Rock in Rio 2026 além dos shows?
CupNoodleslândia, Doritos Turbo e Bob's
A Nissin chega ao festival com a CupNoodleslândia e uma campanha que reedita a parceria entre Cup Noodles e Massacration.
O espaço também marca a divulgação de Geki, novo ramen coreano da companhia, que chega ao mercado brasileiro em outubro. Na Área VIP, serão distribuídas shoulder bags personalizadas da novidade.
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Já a Doritos escolheu o festival para apresentar nacionalmente o Doritos Turbo, que combina a tortilha com ingredientes como carnes, queijos, vegetais e molhos.
Haverá três opções de receitas no evento, além de uma roleta que pode render pins, pochetes, bucket hats ou o próprio produto. Na Área VIP, a marca também distribuirá shoulder bags.
Para quem pensa em comer no festival, o Bob's terá quatro pontos de venda: uma unidade exclusiva de Milk Shakes, uma de batatas e dois bares com sanduíches e bebidas. A rede é a única marca presente em todas as edições do Rock in Rio desde 1985.
Onde cantar, dançar e tirar fotos?
A Trident levará a Trident Ballroom Experience, inspirada na cultura ballroom, com DJs, performances, dança e registros personalizados.
Participantes que se destacarem nas dinâmicas poderão receber shoulder bags e leques. A expectativa é distribuir cerca de 30 mil brindes durante o festival.
Quem prefere karaokê pode procurar o espaço da Lagunitas, inspirado no Píer de Santa Mônica. O público poderá cantar em grupo usando acessórios e máscaras, além de encontrar photo opportunities, espelhos distorcidos e o Cão Cartomante.
Algumas dinâmicas dão direito a vouchers para resgate de chope, sujeitos às regras da ação e à disponibilidade.
A Movida também transforma música em brincadeira. No Carpool Movida, um carro funciona como cabine de karaokê para até quatro pessoas, enquanto sensores registram o pulso dos participantes. O estande ainda terá o Movida Dance, jogo em um piso de LED com detector de movimentos.
O que a Heineken preparou para o Rock in Rio 2026?
Em 2026, Heineken e Rock in Rio comemoram 15 anos de parceria. A marca retorna com uma experiência voltada à socialização e à música, depois de construir, em edições anteriores, iniciativas que ultrapassaram os dias de festival.
Entre os legados citados pela companhia estão ações de reciclagem e reutilização de copos, uma microfloresta urbana criada no Parque Olímpico após a edição de 2022 e uma mini usina solar instalada no local naquele mesmo ano.
Quais marcas terão ativações e brindes no Rock in Rio 2026?
Confira, marca por marca, o que já foi anunciado:
- Trident: espaço inspirado na cultura ballroom, com experiências musicais, registros personalizados, shoulder bags e leques.
- Itaú: Roda-Gigante, pavilhão de três andares com mais de 1.000 m², palco próprio, copo com tirante e capinha de óculos. Clientes também terão direito a drink gratuito.
- Seara: primeira churrascaria da Cidade do Rock, além de balões infláveis, leques, cordões de celular e vouchers de degustação. Na Área VIP, haverá possibilidade de mini câmera digital Full HD.
- AXIA Energia: ring light, corta-vento e mini câmera.
- C&A: customização de jaquetas, Glambot, leque, shoulder bag, pin, patches e mini câmera.
- Cif: experiência para sujar o tênis inspirado na primeira edição do festival, além de óculos e pins.
- Coca-Cola: estande com atrações musicais e DJs, incluindo Ajulia Costa e JapaNK, com distribuição de mini CDs handstrap.
- DHL: mini câmeras.
- Doritos: Doritos Turbo, roleta de brindes, photo opportunity e shoulder bags na Área VIP.
- Drogaria Venancio: primeira farmácia da Cidade do Rock, com ativação musical e charm de pelúcia.
- Estácio: flash tattoo e outras ações, além de câmera fotográfica digital.
- Gemini: experiência de inteligência artificial que recria diferentes edições do Rock in Rio e distribuição de mini CDs.
- Heineken: experiência interativa e patrocínio da Tirolesa Heineken.
- Hellmann's: ação relacionada ao consumo de molho em eventos, com proposta de estabelecer um novo recorde.
- iFood: Montanha-Russa iFood, entregas especiais e surpresas próximas à grade, com bottom LED de coração e mini câmera.
- Ipiranga: experiência fotográfica com Glambot, pochete e leque.
- KITKAT: experiência VIB, com DJs, brindes exclusivos e atrações mediante agendamento.
- Lagunitas: espaço inspirado no Píer de Santa Mônica, com karaokê, Cão Cartomante, espelhos distorcidos, photo opportunities e vouchers para resgate de chope, conforme regras da ação e disponibilidade.
- Movida: estande inspirado em um amplificador, Carpool Movida, Movida Dance, quiz e brindes como pulseiras de LED, fones de ouvido, carregadores, bolsas com LED e leques.
- Natura: estande inspirado na natureza e distribuição de protetor solar no gramado.
- Nissin: CupNoodleslândia, divulgação de Geki e distribuição de shoulder bags personalizadas na Área VIP.
- Philco: caixas de som, duffle bags e pins.
- Piracanjuba: porta-garrafas com alça e pins.
- Prevent Senior: porta-copo térmico, ventilador portátil e toalha de rosto.
- Prudential: copatrocínio dos bebedouros e distribuição de carteira de mão.
- Schweppes Mixed: drinks prontos, bucket hats, shoulder bags e porta-copos.
- Superbet: cubo de LED próximo ao New Dance Order, Superbet Discovery, experiências de som, fumaça e luzes, além de caixas de som, pins e shoulder bags.
- Tic Tac: experiência para dançar e montar o próprio mix de sabores, com pins, viseiras, bucket hats e corta-ventos.
- TIM: Megadownload TIM e experiências exclusivas, com cordinhas de celular, shoulder bags, ventosas para celular e pulseiras de silicone.
- Vale: patrocínio do espetáculo ECCO by LightWire, túnel de LED interativo e nécessaire.
- Volkswagen: exposição do T-Cross Rock in Rio, abraça-copo de pelúcia e porta-moedas.
Com tanta coisa espalhada pela Cidade do Rock, vale olhar além do line-up: algumas das experiências mais disputadas podem estar justamente no caminho entre um palco e outro.