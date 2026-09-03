Tom Cavalcante desembarca em Pernambuco com o show "O Tom Tá ON" em outubro
Jarilene, João Canabrava, Tomberto Carlos e outros clássicos do humorista integram a turnê que promete agitar o Teatro Guararapes
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Preparem-se para dar muitas risadas: o mestre das imitações e do improviso Tom Cavalcante está de volta a Pernambuco. No próximo dia 10 de outubro, o humorista sobe ao palco do Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco (Olinda), para apresentar o seu aclamado espetáculo "O Tom Tá ON", a partir das 21h.
Com um repertório repleto de figuras que marcaram a comédia brasileira e sua trajetória na TV, o artista traz à capital pernambucana uma seleção imperdível dos seus mais de 200 personagens criados ao longo da carreira.
Galeria de sucessos no palco
O público que lotar o teatro poderá conferir de perto interpretações marcantes e números de improviso que já viraram clássicos nacionais. Entre os personagens confirmados na turnê estão:
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- Tomberto Carlos: A irreverente e hilária paródia do "Rei" Roberto Carlos, que brinca com os trejeitos e o repertório musical do cantor.
- João Canabrava: O inconfundível e querido "bêbado" da comédia nacional, criado na clássica Escolinha do Professor Raimundo e consagrado em programas como o Zorra Total.
- Ana Maria Bela: O retrato afiado e bem-humorado do universo da TV aberta, inspirado na famosa apresentadora matinal.
- Jarilene: A inesquecível empregada doméstica que conquistou o Brasil no Show do Tom e segue arrancando gargalhadas do público por onde passa.
- Caetano: A recriação certeira de Caetano Veloso, integrada a um bloco especial de grandes nomes da música brasileira.
Serviço
- O quê: Show O Tom Tá ON com Tom Cavalcante
- Quando: Sábado, 10 de outubro, às 21h
- Onde: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho, Olinda - PE)
Ingressos:
- Balcão: R$ 110 (inteira) | R$ 55 (meia)
- Plateia: R$ 140 (inteira) | R$ 70 (meia)
- Balcão Especial: R$ 160 (inteira) | R$ 80 (meia)
- Onde comprar: Presencialmente na bilheteria do teatro ou pela internet no site Cecon Tickets
- Classificação etária: 14 anos