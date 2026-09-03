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Thaís Vanderlei assina a exclusiva identidade olfativa do Hidden Recife

Thaís Vanderlei cria uma fragrância exclusiva para o Hidden Recife e transforma o espaço em uma experiência ainda mais marcante e sofisticada!

Por Eduarda Barreto Publicado em 03/09/2026 às 14:18
Destaques Hidden Recife
Destaques Hidden Recife - Divulgação/Gleyson Ramos

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Além de música, gastronomia e arte, o Hidden Recife, ocupação temporária instalada em um casarão histórico próximo ao Marco Zero, ganhou uma identidade olfativa exclusiva. A criação é assinada pela

Minha Identidade Olfativa, marca pernambucana fundada pela publicitária Thaís Vanderlei, que desenvolve fragrâncias personalizadas para empresas, eventos e experiências de marca.

Fragrância acompanha a experiência no Hidden

Divulgação
Fachada do Hidden Recife - Divulgação

Apresentada durante a inauguração da casa, a fragrância continuará ambientando o Hidden Recife neste e nos próximos fins de semana.

O aroma estará presente em diferentes momentos da experiência, acompanhando o público desde os lounges até a pista de dança e outros espaços da ocupação.

A proposta é fazer com que a experiência no Hidden ultrapasse os sentidos mais associados a um evento de entretenimento, como a música e a gastronomia, e também seja percebida por meio do olfato.

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Dessa forma, a fragrância passa a integrar a identidade do projeto e contribui para criar uma associação sensorial com o espaço.

Para Thaís Vanderlei, a escolha das notas e a construção da fragrância foram pensadas para traduzir a atmosfera do Hidden Recife e criar uma memória que permaneça mesmo depois da experiência no local.

Notas cítricas, especiarias e madeiras

Divulgação
Hidden Difusor - Divulgação

Desenvolvida com exclusividade para o projeto, a criação combina notas cítricas e especiarias com acordes de cedro e sândalo.

O resultado busca equilibrar frescor, personalidade e sofisticação, acompanhando a proposta contemporânea do Hidden sem deixar de dialogar com a atmosfera do casarão histórico que recebe a ocupação.

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A composição traduz em perfume o conceito “Presença que permanece”, escolhido para representar a identidade do Hidden Recife.

A ideia é que o aroma não funcione apenas como uma ambientação, mas como parte da narrativa construída em torno da experiência.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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