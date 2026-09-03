Thaís Vanderlei assina a exclusiva identidade olfativa do Hidden Recife
Thaís Vanderlei cria uma fragrância exclusiva para o Hidden Recife e transforma o espaço em uma experiência ainda mais marcante e sofisticada!
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Além de música, gastronomia e arte, o Hidden Recife, ocupação temporária instalada em um casarão histórico próximo ao Marco Zero, ganhou uma identidade olfativa exclusiva. A criação é assinada pela
Minha Identidade Olfativa, marca pernambucana fundada pela publicitária Thaís Vanderlei, que desenvolve fragrâncias personalizadas para empresas, eventos e experiências de marca.
Fragrância acompanha a experiência no Hidden
Apresentada durante a inauguração da casa, a fragrância continuará ambientando o Hidden Recife neste e nos próximos fins de semana.
O aroma estará presente em diferentes momentos da experiência, acompanhando o público desde os lounges até a pista de dança e outros espaços da ocupação.
A proposta é fazer com que a experiência no Hidden ultrapasse os sentidos mais associados a um evento de entretenimento, como a música e a gastronomia, e também seja percebida por meio do olfato.
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Dessa forma, a fragrância passa a integrar a identidade do projeto e contribui para criar uma associação sensorial com o espaço.
Para Thaís Vanderlei, a escolha das notas e a construção da fragrância foram pensadas para traduzir a atmosfera do Hidden Recife e criar uma memória que permaneça mesmo depois da experiência no local.
Notas cítricas, especiarias e madeiras
Desenvolvida com exclusividade para o projeto, a criação combina notas cítricas e especiarias com acordes de cedro e sândalo.
O resultado busca equilibrar frescor, personalidade e sofisticação, acompanhando a proposta contemporânea do Hidden sem deixar de dialogar com a atmosfera do casarão histórico que recebe a ocupação.
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A composição traduz em perfume o conceito “Presença que permanece”, escolhido para representar a identidade do Hidden Recife.
A ideia é que o aroma não funcione apenas como uma ambientação, mas como parte da narrativa construída em torno da experiência.