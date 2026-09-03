Spok leva a tradição da gafieira à Ladeira da Misericórdia em Olinda com Ylana Queiroga e Claudia Lauterer

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Projeto Gafieira na Ladeira promove encontro imperdível de samba, dança e grandes vozes da música pernambucana neste sábado (5), no Alma Arte Café

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A histórica Ladeira da Misericórdia, em Olinda, se transforma em um grande salão de baile a céu aberto neste sábado (5), a partir das 18h, com mais uma edição do projeto Gafieira na Ladeira. Realizado mensalmente no Alma Arte Café, o evento desta semana une o Maestro Spok e a Orquestra Gafieira de Bamba para uma imersão profunda na tradição dos bailes de gafieira, contando com as participações especiais das cantoras Ylana Queiroga e Claudia Lauterer.

Conhecido mundialmente por sua maestria no frevo e na música instrumental brasileira, Spok direciona sua genialidade criativa para o universo do samba de gafieira. O resultado é uma leitura marcada pela riqueza de arranjos sofisticados, balanço contagiante e rigor na condução orquestral.

Inspirada nas tradicionais orquestras de baile, a Orquestra Gafieira de Bamba reúne uma formação robusta com bateria, percussão, baixo, guitarra, cavaquinho e naipes encorpados de sopros. O conjunto equilibra com precisão a reverência à sonoridade clássica das gafieiras e uma dinâmica contemporânea, rica em diálogos instrumentais, texturas variadas e espaços generosos para a improvisação.

Repertório de clássicos e grandes encontros



O repertório da noite atravessará hinos consagrados da nossa música, como “Tô Voltando”, “Batendo à Porta”, “Mulata Faceira”, “Gostoso Veneno”, “Quem Te Viu, Quem Te Vê” e um pot-pourri com “Samba do Grande Amor / A Rosa”. As composições mantêm sua essência original, mas ganham novas dimensões através das escolhas harmônicas, variações rítmicas e contrastes propostos pelos arranjos de Spok.

Mais do que um simples concerto, a experiência foi pensada para resgatar a atmosfera vibrante dos salões de dança tradicional. Com metais potentes, uma base rítmica pulsante e solos expressivos, o espetáculo foi feito para convidar o público ao movimento.

A chegada de Ylana Queiroga e Claudia Lauterer ao palco potencializa essa troca artística, trazendo duas das vozes mais marcantes da cena pernambucana para dialogar com a orquestra. A parceria reforça a vocação do projeto de cruzar trajetórias e gerações em torno da riqueza da música brasileira, tendo como pano de fundo a atmosfera incomparável do Sítio Histórico de Olinda.

Programação e Serviço



Para quem deseja aproveitar a tarde com tranquilidade, a casa abre mais cedo, às 16h, ao som de um DJ convidado. O público também poderá desfrutar de toda a estrutura gastronômica do Alma Arte Café, que inclui opções de petiscos, drinks exclusivos e cerveja gelada.