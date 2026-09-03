"O pernambucano entende profundamente": Ana Carolina abre o coração sobre os 25 anos de carreira, maturidade e a força do público
Em turnê com "25 Anas", cantora revisita trajetória e detalha em entrevista como equilibra identidade e reinvenção para se conectar com novas gerações
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Pernambuco se prepara para receber uma das vozes mais potentes da música popular brasileira. Nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, Ana Carolina sobe ao palco do Teatro Guararapes, em Olinda, com a turnê comemorativa “25 Anas”, um espetáculo que cruza música, teatro e artes visuais para celebrar um quarto de século de estrada.
Em meio aos preparativos para a apresentação na Região Metropolitana do Recife, a artista conversou com exclusividade com a nossa equipe e abriu o jogo sobre os marcos dessa jornada, a relação visceral com os fãs pernambucanos e os desafios de se reinventar sem perder a essência.
Para quem acompanha a trajetória de sucessos como “Garganta”, “Quem de Nós Dois” e “Encostar na Tua”, o show propõe um mergulho afetivo e contemporâneo. Questionada sobre qual versão de si mesma mais a surpreende ao reencontrar no palco hoje, Ana aponta para uma síntese construtiva:
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"Acho que é uma mistura dos três. Honro muito meu passado e o que aprendi com ele, ao mesmo tempo em que vivo intensamente o presente sempre olhando pro futuro. Depois de tantos anos, eu tenho mais clareza sobre quem eu sou artisticamente e sobre o que eu quero entregar, no palco ou fora dele. Eu me sinto num momento de maturidade, mas também de curiosidade, com vontade de seguir em movimento, criando e me conectando com o que é verdadeiro para mim agora."
A força e a exigência do público pernambucano
A conexão de Ana com o estado não é novidade, mas ganha contornos especiais em uma data tão marcante. Conhecida por sua exigência técnica e paixão profunda pela cultura, a plateia de Pernambuco ocupa um lugar de destaque na rota afetiva da cantora:
"Eu simplesmente AMO tocar em Pernambuco. Não faria sentido uma comemoração de 25 anos que não passe por aí, já que é um lugar tão importante nessa caminhada. Além de ser um dos públicos reconhecidamente mais quentes do Brasil, o pernambucano tem um apreço histórico pela cultura, pela arte e pela música. Então, posso dizer que tocar aí é tocar num local onde as pessoas entendem profundamente as canções e o repertório que desenhamos com tanto carinho."
Inquietação e o diálogo com o futuro
Completar 25 anos de carreira na música brasileira exige fôlego e capacidade de adaptação em um mercado em constante mutação. Para Ana Carolina, o segredo para continuar conversando tanto com os antigos fãs quanto com as novas gerações reside em manter viva a chama da experimentação:
"Acho que a resposta para isso é estar em movimento... É continuar dizendo coisas que façam sentido de verdade. Procuro me colocar em lugares novos, experimentar, compor com novos talentos, encontrar outras formas de me expressar, sem perder o que é essencial pra mim. Esse equilíbrio entre identidade e descoberta é o que mantém tudo vivo!"
Serviço
- O quê: Show "25 Anas" — Ana Carolina
- Quando: 4 de setembro de 2026 (abertura dos portões às 20h, show às 21h30)
- Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)
- Ingressos: Disponíveis na plataforma Meaple.