Malévola é a grande atração do Club Metrópole neste feriadão no Recife
Fenômeno das redes sociais com seu humor ácido e lifestyle, a influenciadora desembarca na festa Rodeo neste sábado (5)
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O feriadão promete ser de muita diversão, música e representatividade no Club Metrópole. A grande atração deste sábado (5) será a presença VIP da influenciadora digital Malévola, que chega à casa para comandar uma noite especial na tradicional festa Rodeo, a partir das 22h.
Fenômeno nas redes sociais, Malévola acumula centenas de milhares de seguidores e conquistou o público com seus conteúdos de lifestyle, moda, humor ácido e pelos virais vídeos de “arrume-se comigo”. Durante a noite, ela promete interagir de perto com os fãs e realizar uma performance especial, passando tanto pelo palco do Bar Brasil quanto pela pista New York.
Para Victor Hugo Bione, diretor de Produção do Club Metrópole, receber nomes de destaque e que dialogam com a pluralidade faz parte da essência da casa.
"O Club Metrópole sempre foi um espaço de diversidade, liberdade e representatividade. É com muito orgulho que vamos receber a Malévola para uma noite especial. Queremos que o público venha celebrar, se divertir e viver essa experiência com a gente", destaca.
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A festa Rodeo trará uma atmosfera country caprichada, contando com decoração temática imersiva, duas pistas de dança, line-up de DJs e uma superprodução para agitar o feriadão no coração do Recife.
Quem é Malévola
Nascida em São Bernardo do Campo (SP), em 2004, Mariana Alves — conhecida artisticamente como Malévola — construiu uma trajetória sólida como criadora de conteúdo no TikTok e no Instagram.
Com um estilo autêntico focado em rotina, moda e tiradas bem-humoradas, ela expandiu sua visibilidade ao participar de projetos de grande alcance, como o reality Rancho do Maia (de Carlinhos Maia), além de chamar a atenção recentemente em uma luta de exibição contra a influenciadora Bella Longuinho. Agora, ela traz todo esse carisma para o público pernambucano.
Serviço
- O quê: Festa Rodeo com a presença VIP da influenciadora Malévola
- Quando: Sábado, 5 de setembro, a partir das 22h
- Onde: Club Metrópole | Rua das Ninfas, 125 – Boa Vista, Recife - PE
- Ingressos: A partir de R$ 30, disponíveis antecipadamente na plataforma Sympla ou nos canais oficiais do Club Metrópole