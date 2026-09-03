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Instituto Vizinhos Solidários oferece atendimento psicanalítico gratuito às sextas-feiras no Recife

Projeto amplia o acolhimento à comunidade e reforça a importância da escuta qualificada e do cuidado com a saúde emocional.

Por Eduarda Barreto Publicado em 03/09/2026 às 11:52
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao cuidado psicol&oacute;gico especializado por meio de atendimentos remotos
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao cuidado psicológico especializado por meio de atendimentos remotos - Pexels

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O Instituto Vizinhos Solidários abriu as portas para uma iniciativa essencial de cuidado comunitário: todas as sextas-feiras, das 13h às 17h, a instituição oferece atendimento psicanalítico totalmente gratuito em sua sede. O projeto foi desenhado para ser um porto seguro para quem atravessa momentos delicados e busca um espaço genuíno de escuta, amparo e reflexão.

Os encontros são conduzidos pelo psicanalista Onildo Trajano de Arruda, que realiza os atendimentos de forma individualizada. A proposta central é garantir um ambiente ético e livre de julgamentos, onde cada indivíduo possa expressar suas angústias e encontrar novos caminhos por meio da palavra.

Para o especialista, a prática clínica resgata a essência do método analítico. "A psicanálise começa pela escuta. Muitas vezes, quando uma pessoa encontra um espaço onde pode falar livremente, sem julgamentos, ela já começa a perceber novos caminhos para lidar com aquilo que está vivendo. Nosso objetivo é acolher e ouvir cada pessoa com respeito e cuidado", pontua Onildo.

Compromisso com o bem-estar coletivo

A presidente do Instituto, Maria Eduarda Fernandes, ressalta que a ação coroa a missão da instituição de estar atenta às reais necessidades das pessoas ao seu redor.

"Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que pare, escute e acolha. Queremos que as pessoas saibam que não precisam enfrentar tudo sozinhas e que existe um espaço onde podem ser ouvidas", destaca Maria Eduarda.

Integrada às ações de conscientização do Setembro Amarelo — mês dedicado à valorização da vida e à prevenção do suicídio —, a iniciativa ganha ainda mais relevância. A gestão do instituto reforça o convite não apenas para quem sente a necessidade de suporte individual, mas também para familiares e amigos que desejem orientar alguém querido em busca de ajuda profissional.

"Uma conversa pode mudar um dia. Um acolhimento pode salvar uma vida", conclui a presidente.

Serviço

  • O quê: Atendimento psicanalítico gratuito (espaço de escuta e acolhimento)
  • Quando: Todas as sextas-feiras, das 13h às 17h
  • Onde: Sede do Instituto Vizinhos Solidários
  • Profissional responsável: Psicanalista Onildo Trajano de Arruda
  • Como participar: Serviço aberto à comunidade, voltado para quem precisa de apoio emocional e escuta profissional.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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