Exposição "O Mar que nos Move" desembarca no RioMar Recife celebrando os 80 anos do Cabanga

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Com entrada gratuita, mostra convida o público a velejar por realidade virtual, explora a transição do mangue ao oceano e traz oficinas ambientais

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O Recife e suas inseparáveis águas — margeadas por manguezais, recortadas por rios e banhadas pelo Oceano Atlântico — ganham uma imersão profunda e interativa na exposição “O Mar que nos Move - Do Mangue ao Oceano: Cultura, Memória e Preservação”. Em cartaz no Piso L1 do RioMar Recife até o próximo dia 20 de setembro, com entrada gratuita, a mostra integra as comemorações oficiais de 80 anos do Cabanga Iate Clube de Pernambuco e é realizada pelo Instituto Cabanga de Responsabilidade Social.

Reunindo fotografias, vídeos, textos e objetos históricos, a exposição propõe um percurso sensoriais e educativo dividido em cinco eixos temáticos. Mais do que celebrar apenas a náutica, o ponto de partida da curadoria assinada por Rhommel Bezerra e Filipe Bandeira finca raízes no ecossistema local: a bacia do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana.

A premissa central é clara: não existe cultura do mar sem a preservação dos ambientes que tornam essa vivência possível. “Queremos mostrar o que existe entre a raiz do mangue e uma embarcação em mar aberto. Antes da vela e antes do oceano existe um território que nos forma”, explica Rhommel Bezerra.

Do mangue à Refeno: uma travessia visual



O roteiro da exposição guia o visitante desde uma instalação imersiva dedicada aos manguezais — transformando o espaço em um território vivo de biodiversidade — até o universo náutico de alto mar. Nessa segunda etapa, o público entra em contato com técnicas de navegação, leitura de ventos, nomenclaturas e histórias de velejadores.

O ápice dessa jornada náutica deságua na história da prestigiada Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno), que se prepara para realizar sua 37ª edição no dia 19 de setembro. Troféus, registros visuais e memórias coletivas ajudam a eternizar o impacto esportivo e cultural da competição que projeta Pernambuco para o cenário nacional e internacional.

O Mar que nos Move - Do Mangue ao Oceano: Cultura, Memória e Preservação - Hannah Carvalho

Tecnologia e educação ambiental



Um dos grandes atrativos da mostra é a possibilidade de embarcar em uma embarcação real e, com o auxílio de óculos de realidade virtual (desenvolvidos em parceria com a SiriTech), vivenciar a sensação real de velejar — com tecnologia adaptada inclusive para pessoas cadeirantes.

Além disso, a programação conta com uma valiosa parceria com o Centro Escola Mangue (de Brasília Teimosa). Nas terças e quartas-feiras, das 14h às 16h, o espaço recebe oficinas abertas e gratuitas de educação ambiental, sem necessidade de inscrição prévia. O público poderá participar de rodas de leitura sobre manguezais, oficinas de produção de mudas e confecção de biojoias com escamas de peixe (valorizando a economia circular da pesca local).

Serviço

