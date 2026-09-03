Exposição "Árvore Ancestral" chega a Arcoverde e celebra a memória dos baobás no Sertão pernambucano

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Com entrada gratuita na Associação URUCUNGO, mostra fotográfica de Luara Olívia e Mateus Guedes prossegue sua circulação pelo interior do Estado

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A força, a história e a ancestralidade dos baobás continuam desbravando Pernambuco. Após passagens pelo Recife e por Limoeiro (Agreste), a exposição fotográfica “Árvore Ancestral” desembarca em Arcoverde, no Sertão pernambucano. A mostra está em cartaz com visitação gratuita até o dia 18 de setembro na Associação URUCUNGO, dando continuidade a uma circulação que logo mais seguirá para Vicência, na Zona da Mata Norte.

Idealizada e concebida artisticamente por Mateus Guedes, a exposição nasceu de uma pesquisa aprofundada sobre os baobás presentes em solo pernambucano e a carga simbólica que carregam. O público que visitar o espaço encontrará 20 fotografias em grandes formatos e 15 registros em Polaroide, assinadas em conjunto por Mateus e Luara Olívia. As imagens revelam desde a imponência escultural dessas árvores centenárias até detalhes sutis do cotidiano.

"O baobá ocupa um lugar particular na história e no imaginário de povos africanos e afrodescendentes. No Brasil, árvores dessa espécie se tornaram parte da paisagem e da memória de diferentes territórios, estabelecendo relações com comunidades, tradições e narrativas que atravessam o tempo" destaca Mateus Guedes.

Mais do que um mero registro documental, a proposta da curadoria é usar a fotografia como instrumento de aproximação e pertencimento. Para enriquecer a experiência, a exposição conta com uma ambientação cenográfica imersiva — assinada por Daniel Veras e Luiz Benício —, que inclui elementos como frutos suspensos, galhos, sementes e folhas coletados durante a pesquisa de campo.

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