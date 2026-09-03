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Clube da Quina: Festival une gastronomia mineira e música às sextas de setembro no Recife

Sob o comando do chef Rafha Diniz, o Quina da Linguiça promove evento dedicado à culinária de Minas e aos clássicos do Clube da Esquina

Por Eduarda Barreto Publicado em 03/09/2026 às 11:45
Comandada pelo chef Rafha Diniz, a casa já mantém uma relação próxima com a cozinha de Minas Gerais
Comandada pelo chef Rafha Diniz, a casa já mantém uma relação próxima com a cozinha de Minas Gerais - Divulgação

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Minas Gerais cabe inteira em um fogão a lenha, na curagem de uma linguiça artesanal, no clássico abraço entre o queijo e a goiabada e, claro, nas melodias que moldaram a alma da música brasileira. É para celebrar essa trindade de sabores, afetos e acordes que o Quina da Linguiça promove, em todas as sextas-feiras de setembro, o Clube da Quina — um festival que transforma o restaurante em uma verdadeira esquina mineira em pleno Recife.

Famosa pela excelência na charcutaria e pelas linguiças artesanais assinadas pelo chef Rafha Diniz, a casa aprofunda ainda mais suas raízes nessa culinária afetiva. Durante todo o mês, o cardápio ganha criações exclusivas para cada sexta-feira, acompanhadas de uma curadoria musical que é uma verdadeira carta de amor ao estado.

Na mesa e no palco: a programação

A abertura acontece nesta sexta-feira, 4 de setembro, com um abraço em forma de comida: a generosa panelada de Mexidão à Mineira (R$ 35 por pessoa). O prato une carne de panela, feijão, arroz, quiabo e ovo frito, apostando naquela culinária sem pressa, farta e revigorante que define a tradição de Minas. Para embalar a estreia, o cantor Publius assume o som com um repertório dedicado aos clássicos do Clube da Esquina, unindo a poesia de Milton Nascimento e Lô Borges à atmosfera aconchegante da casa.

Na semana seguinte, 11 de setembro, o chef apresenta outra homenagem de peso: o Angu à Baiana à moda mineira (R$ 35 por pessoa). A receita traz um angu de fubá extremamente cremoso, coroado por um molho encorpado de carne de panela, legumes e uma chuva de queijo. Ao longo do festival, petiscos clássicos da casa — como o torresmo crocante, a panceta pururuca e a costelinha defumada — também entram em cena para coroar a vocação artesanal do espaço.

Para arrematar a experiência, a sobremesa evoca o matrimônio mais icônico da nossa doçura: o Romeu e Julieta, provando que a simplicidade é o ápice da sofisticação. As novidades de cardápio e as próximas atrações musicais das semanas seguintes serão reveladas pelo restaurante ao longo do mês.

Serviço

  • O quê: Clube da Quina – Festival de gastronomia e música mineira
  • Quando: Todas as sextas-feiras de setembro
  • Onde: Quina da Linguiça | Rua Bulandy, 620-A – Várzea, Recife - PE
  • Instagram: @quinadalinguica

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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